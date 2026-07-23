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Tko je djevojka španjolske nogometne zvijezde? Mlada influencerica očarala Laminea Yamala

Tko je djevojka španjolske nogometne zvijezde? Mlada influencerica očarala Laminea Yamala
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Foto: FRANCK FIFE/AFP/Profimedia

Mlada modna blogerica iz Seville privukla je veliku pozornost javnosti nakon sve češćih pojavljivanja uz zvijezdu Barcelone

23.7.2026.
15:11
Hot.hr
FRANCK FIFE/AFP/Profimedia
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Španjolski mediji posljednjih tjedana učestalo pišu o Inés Garcíji, 21-godišnjoj modnoj influencerici iz Seville. Iako već neko vrijeme gradi uspješnu karijeru na društvenim mrežama, u fokus šire javnosti došla je zbog bliskog odnosa s jednim od najboljih mladih nogometaša svijeta, Lamineom Yamalom (19).

Interes za njom naglo je porastao nakon što se pojavila na Barceloninoj proslavi osvojenih trofeja u Castelldefelsu, čime su dodatno potaknuta šuškanja o njihovoj vezi.

 

Tko je djevojka španjolske nogometne zvijezde? Mlada influencerica očarala Laminea Yamala
Foto: Icon Sport/Sipa USA/Profimedia

Karijera, moda i iznenadna medijska pažnja

Inés je svoju karijeru na društvenim mrežama započela još 2021. godine na TikToku, gdje danas ima više od pola milijuna pratitelja, dok je na Instagramu prati više od 300.000 ljudi. Njezin se sadržaj uglavnom temelji na modnim savjetima, inspiraciji za odijevanje i putovanjima. Već je ostvarila suradnje s poznatim brendovima, a pokrenula je i vlastitu liniju haljina u suradnji s modnom kućom Closet Barcelona.

 

 

Glasine o vezi s Yamalom započele su nakon što su uočeni zajedno na odmoru u Grčkoj. S obzirom na to da iza sebe već ima nekoliko medijski propraćenih odnosa, Yamalov novi ljubavni život izazvao je veliko zanimanje navijača i medija. Par je nedavno javno potvrdio vezu, a Inés u međuvremenu bilježi sve veći broj pratitelja i sve veću prepoznatljivost izvan granica Španjolske.

 

Lamine YamalLjubavna Vezašpanjolska
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