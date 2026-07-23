Prirodna kozmetika više nije niša, a ove dvije poduzetnice znaju zašto

Kupci sve pažljivije čitaju deklaracije, traže proizvode u koje mogu imati povjerenja i sve više prepoznaju razliku između lijepe ambalaže i stvarne vrijednosti formule. Upravo u tom prostoru, između znanja, prirode i odgovornosti prema kupcima, svoje su poslovne priče izgradile Maja Gašparić i Nika Brlečić Uroić, polaznice pete sezone Uplift akademije, edukativnog programa za mikro, male i srednje poduzetnike koji je 2021. pokrenuo Mastercard, a petu godinu zaredom provodi Sveučilište Algebra Bernays.

Nakon 17 godina u grafičkom dizajnu, okrenula je novu stranicu u životu i posvetila je – bilju

Maja Gašparić je osnivačica Biljarice, brenda prirodne kozmetike koji je nastao nakon velikog karijernog zaokreta. Iza sebe je imala 17 godina rada u grafičkom dizajnu, stabilan posao i ono što se izvana doima kao siguran put. No s vremenom je sve jasnije osjećala da želi raditi nešto što je više povezano s njezinim vrijednostima, prirodom i ljekovitim biljem koje poznaje još od djetinjstva.

„Tako je nastala Biljarica, spoj znanja, tradicije, fitoterapije i suvremene prirodne kozmetike. Danas uz razvoj proizvoda vodim radionice, edukacije i savjetovanja, a Biljarica je izrasla u održiv, prepoznatljiv brend s jasnim vrijednostima“, kaže Maja.

Njezin brend ne nastaje iz potrebe da se prati svaki novi val na tržištu. Naprotiv, Biljarica se razvija sporije, promišljenije i s jasnom idejom da svaki proizvod mora imati svrhu. Maja naglašava znanje, kvalitetu i održivost, a posebno joj je važno da bilje u proizvodima ne bude dekorativni dodatak, nego stvarni temelj formulacije.

„Ne radim prazne proizvode. Bilje nije dekoracija, nego temelj“, ističe.

„Želim uvijek znati i naučiti više“

S druge strane, Nika Brlečić Uroić stoji iza Nikela, pionira prirodne kozmetike u Hrvatskoj i brenda koji je osvojio više od 50 svjetskih zlatnih medalja za inovacije. Njezin je put snažno obilježen farmaceutskim obrazovanjem, stručnim usavršavanjem i stalnom potrebom da uči više. U obiteljsku tvrtku Priroda liječi d.o.o. uključila se prirodno, a iz spoja znanosti, prirode i pomaganja ljudima razvijao se brend koji danas ima snažan međunarodni potencijal.

„Želim uvijek znati i naučiti više“, kaže Nika, kojoj je stalna edukacija jedan od temelja poslovnog razvoja.

Nikel je nastao iz ljubavi prema ljudima, koži i zdravlju, a filozofija brenda temelji se na tradicionalnim farmaceutskim recepturama, inovativnim aktivnim kompleksima i dermatološki potvrđenoj učinkovitosti. Za Niku je priroda važna, ali uvijek u kombinaciji sa znanošću, sigurnosnim procjenama i jasnim odgovorom na stvarne potrebe kože.

„Stvorili smo dermatološki testiranu, pročišćenu kozmetiku, bez suvišnih dodataka, kako bi se minimalizirala mogućnost alergijskih reakcija, a pritom vrlo učinkovitu zbog inovativnih aktivnih sastojaka koji ciljano odgovaraju na određene potrebe kože“, objašnjava.

Ne prate trendove, već ih stvaraju

Iako su Maja i Nika u različitim fazama poslovanja, povezuje ih ista razina predanosti kvaliteti i uvjerenje da dobar proizvod počiva na znanju. Maja Biljaricu gradi kao dugoročnu, održivu priču koja se ne mijenja iz sezone u sezonu, dok Nika s Nikelom nastavlja razvijati brend koji, kako sama kaže, ne želi pratiti trendove, već ih stvarati.

Uplift akademija za obje je došla kao prilika za dodatni rast. Maji je, kaže, donijela mentorstvo, strukturu, povezivanje s drugim poduzetnicima i potvrdu da se i sporiji, promišljeniji put može graditi uspješno. Nika je u program ušla zbog želje za novim znanjima i razmjenom iskustava s drugim entuzijastičnim poduzetnicima.

Priče o uspjesima i zanimljivim poslovnim idejama malih hrvatskih poduzetnika čitajte na uplift.hr.