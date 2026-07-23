Influencerica umalo nastradala u požaru: 'Vatra mi je zahvatila kosu. Nemojte ovo raditi'

Ruska influencerica i samozvana energetska iscjeliteljica Anna Otavina, poznata po savjetima o privlačenju bogatstva i pronalaženju ''pristojnog muškarca'', proživjela je noćnu moru. U svom luksuznom stanu u jednom od nebodera moskovskog poslovnog središta, 24-godišnjakinja je zadobila teške opekline nakon što je prijenosni punjač za mobitel eksplodirao pretvorivši krevet u plamenu buktinju.

'Požar je izbio u djeliću sekunde'

Drama se odvila dok je Otavina spavala. Prijenosnu bateriju, koju je dobila na poklon od bivšeg dečka i čije se marke ne sjeća, ostavila je na krevetu pokraj sebe. Upravo je ta, naizgled bezazlena odluka, dovela do katastrofe.

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''Do požara je došlo u djeliću sekunde. Ostavila sam prijenosnu bateriju na krevetu i mislim da se pregrijala u doticaju s posteljinom”, ispričala je Otavina pratiteljima na društvenim mrežama. ''Ležala sam leđima okrenuta prema punjaču, a kosa mi je bila puštena. Odjednom je vatra zahvatila moju kosu. Kad sam skočila iz kreveta, gorući pramenovi pali su mi na leđa.''

Jastuk i pokrivač već su gorjeli

Nakon što se pribrala i shvatila što se događa s kosom, primijetila je da joj jastuk i pokrivač već gore. U panici je skočila, a zapaljeni punjač pao je na pod i zapalio tepih. Srećom, pribranost je prevladala. Kako je kasnije navela, zahvaljujući znanju stečenom na satovima sigurnosti u školi, uspjela je prekriti uređaj kako bi ugasila plamen, a zatim i ostatak požara.

Tek tada je potrčala u kupaonicu kako bi opečena leđa stavila pod hladnu vodu. Hitna pomoć je brzo stigla i dijagnosticirala joj opekline drugog stupnja na trideset posto površine leđa.

Upozorenje koje se mora shvatiti ozbiljno

Iako je incident bio traumatičan, Otavina ga je iskoristila kako bi poslala snažno upozorenje. ''Situacija je neugodna, ali zaključak je vrlo jednostavan. Ne ostavljajte prijenosne punjače bez nadzora, a pogotovo ne preko noći. Ne ostavljajte ih da se pune. Ja sada sve isključujem iz struje i više nikada neću koristiti prijenosne baterije'', poručila je.

Njezin slučaj, nažalost, daleko je od jedinog. Litij-ionske baterije, koje napajaju sve, od mobitela i prijenosnih punjača do električnih bicikala i slušalica, predstavljaju ozbiljan rizik ako se s njima ne postupa pravilno. Američka Komisija za sigurnost potrošačkih proizvoda (CPSC) nedavno je, u suradnji s tvrtkom Casely, ponovno objavila opoziv za više od 429.000 prijenosnih punjača nakon niza incidenata. Jedan od njih imao je i smrtni ishod: 75-godišnja žena iz New Jerseyja preminula je od komplikacija uzrokovanih opeklinama drugog i trećeg stupnja nakon što joj je uređaj eksplodirao u krilu. U drugom slučaju, opozvani punjač zapalio se u zrakoplovu, uzrokujući opekline prvog stupnja kod putnice.

Savjeti stručnjaka: Kako spriječiti katastrofu

Stručnjaci naglašavaju da je prevencija ključna. Aleksandar Bobrov, načelnik Odjela za nadzor pri moskovskom Ministarstvu za izvanredne situacije, ističe da do požara može doći zbog niza faktora: tvorničkih grešaka, mehaničkih oštećenja poput udaraca ili napuknuća kućišta, ali i nepravilnog korištenja, uključujući ostavljanje uređaja da se pune bez nadzora.

''Na prvi znak dima, uređaj treba odmah isključiti iz napajanja'', savjetuje Bobrov. ''Ako dođe do manjeg požara, poput onog na telefonu ili punjaču, a nema otvorenog plamena ili gustog dima, uređaj treba prekriti gustom, vlažnom krpom kako bi se spriječio dotok zraka.'' Dodaje i ključno upozorenje: ''Moramo shvatiti da dim može biti opasniji od samog požara, jer udisanje može izazvati zbunjenost i gubitak orijentacije.''

Preporuke su jasne: koristite samo originalne ili certificirane punjače i kabele, što jamči da su prošli sigurnosne provjere. Izbjegavajte punjenje uređaja na mekim površinama poput kreveta ili kauča, te nikada ne ostavljajte uređaje da se pune dok spavate ili niste kod kuće.

Opasnost je prepoznata i u zračnom prometu. Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) odavno je zabranila unošenje prijenosnih punjača u predanoj prtljazi. Razlog je proces poznat kao ''toplinski bijeg”, gdje pregrijana litij-ionska baterija može ući u nekontroliranu lančanu reakciju koja rezultira dimom, vatrom i ekstremnom toplinom. Neke zrakoplovne tvrtke, poput Southwest Airlinesa, uvele su dodatna ograničenja, dopuštajući putnicima samo jedan prijenosni punjač koji mora biti u ručnoj prtljazi i vidljiv tijekom korištenja.

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