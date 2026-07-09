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Objavljena romantična snimka Šime i atraktivne plavuše iz Splita: 'Neki su gledali nas...'

Objavljena romantična snimka Šime i atraktivne plavuše iz Splita: 'Neki su gledali nas...'
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Foto: Instagram

Objava je u kratkom roku privukla veliku pažnju pratitelja, a komentari nisu izostali

9.7.2026.
15:14
Hot.hr
Instagram
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Šime Elez (27) posljednjih je dana bio jedna od glavnih tema na društvenim mrežama nakon što su ga fotografi snimili u centru Splita u društvu atraktivne plavuše. Mnogi su odmah zaključili kako je bivši kandidat RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' pronašao novu ljubav, no istina je ipak bila nešto drugačija.

Nakon brojnih nagađanja, Šime je putem Instagrama otkrio da se ne radi o romansi, već o poslovnoj suradnji. Naime, zajedno sa splitskom arhitekticom i influencericom Klarom Čerinom snimao je kampanju za jednu zlataru.

Objavljena romantična snimka Šime i atraktivne plavuše iz Splita: 'Neki su gledali nas...'
Foto: Instagram/Screenshot

"Uslikani smo na samo jednoj lokaciji, u ostatku grada nas nitko nije vidio? Statično se držimo za ruke dok čekamo snimateljevo 'krenite', što je dio scenarija. Video izlazi večeras, pa bacite oko. Izgleda da ipak nije ljubav u pitanju. Žao mi je. Hvala čitateljima na pažnji i svim portalima na besplatnoj promociji kampanje", poručio je Šime u Instagram Storyju.

Nedugo nakon njegove objave, na službenom Instagram profilu zlatarne osvanuo je i video koji je razriješio cijelu priču. Na snimci Šime i Klara izmjenjuju nježnosti i zaljubljene poglede, dok je u prvom planu nakit koji reklamiraju.

 

Uz video je objavljen i opis: "Neki su gledali nas... Mi smo gledali detalje koji čine razliku. Ponekad upravo oni ispričaju najbolju priču."

Objava je u kratkom roku privukla veliku pažnju pratitelja, a komentari nisu izostali.

"Riješena misterija", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Šime care, tko te je spojio s ovom ljepoticom za 'reklamu', svaka mu čast."

Iako su mnogi vjerovali da je riječ o novoj ljubavnoj vezi, objavljena snimka pokazala je da su Šime Elez i atraktivna Splićanka zapravo surađivali na promotivnoj kampanji, čime su stavljena točka na nagađanja koja su posljednjih dana punila društvene mreže i domaće portale.

Šime ElezGospodin Savršeni
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