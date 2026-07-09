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'NIJE LJUBAV' /

Svi su mislili da ima novu djevojku, a Šime sada otkrio što se zapravo dogodilo: 'Žao mi je'

Svi su mislili da ima novu djevojku, a Šime sada otkrio što se zapravo dogodilo: 'Žao mi je'
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Bivši Gospodin Savršeni oglasio se vezano za novu romansu. Ipak nije riječ o novoj ljubavi

9.7.2026.
8:56
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Šime Elez, kojeg je publika upoznala u RTL-ovu showu 'Gospodin Savršeni', viđen je prije par dana u središtu Splita u društvu atraktivne plavuše te su odmah krenula nagađanja da ima novu djevojku. Riječ je Klari Čerini,o splitskoj arhitektici i influencerici, no Elez je sada odlučio razjasniti njihov odnos.

Šime je sad potvrdio da se ipak ne radi o romansi, već o poslovnoj suradnji, odnosno snimanju kampanje za jednu zlatarnu

"Uslikani smo na samo jednoj lokaciji, u ostatku grada nas nitko nije vidio? Statično se držimo za ruke dok čekamo snimateljevo 'krenite', što je dio scenarija. Video izlazi večeras, pa bacite oko. Izgleda da ipak nije ljubav u pitanju. Žao mi je. Hvala čitateljima na pažnji i svim portalima na besplatnoj promociji kampanje", napisao je Šime na Instagram Storyju. 

Svi su mislili da ima novu djevojku, a Šime sada otkrio što se zapravo dogodilo: 'Žao mi je'
Foto: Instagram/Screenshot

Podsjetimo, Šime je donedavno bio u vezi s Majom Šuput, a njihov je odnos mjesecima bio pod povećalom javnosti. Krajem svibnja pjevačica je potvrdila da su se razišli.

"Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti", rekla je tada kroz smijeh.

Nedugo nakon toga oglasio se i Šime, koji je za Net.hr kratko poručio:

"Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati."

Šime ElezGospodin SavršeniDjevojka
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