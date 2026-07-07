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OSMIJESI I NJEŽNOST /

Šime Elez pronašao novu ljubav? Nakon šetnje s plavušom javio se i otkrio što se dogodilo

Šime Elez pronašao novu ljubav? Nakon šetnje s plavušom javio se i otkrio što se dogodilo
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Foto: Instagram

Meni je svaki dan ne novi dan, nego novi život, kazao je Šime

7.7.2026.
22:32
Hot.hr
Instagram
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Šime Elez, kojeg je publika upoznala u RTL-ovu showu "Gospodin Savršeni", viđen je u središtu Splita u društvu atraktivne plavuše. Kako je za 24sata ispričala čitateljica, par je opušteno šetao gradom držeći se za ruke, ne skrivajući dobro raspoloženje. Prema njezinim riječima, riječ je o poznatoj splitskoj influencerici Klari Čerini.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli KLARA (@klaracerina)

"Osmijeh im nije silazio s lica, djelovali su potpuno opušteno i prirodno, baš kao da uživaju u zajedničkoj šetnji", opisala je čitateljica. 

Je li riječ o prijateljskom druženju ili se između njih razvilo nešto više?. Kontaktirali smo Šimu i pitati ga o čemu se zapravo radi.

"Da, ujutro sam s divnom djevojkom šetao Splitom. A onda sam spavao popodne i kad sam se probudio mislio sam da je sve to bio san. Ali onda sam vidio slike na portalima i shvatio sam da se to ipak dogodilo. Ipak se dogodila ta divna šetnja sa zgodnom plavušom. Meni je svaki dan ne novi dan, nego novi život", poručio je Šime.

Veza s Majom Šuput

Podsjetimo, Šime je donedavno bio u vezi s Majom Šuput, a njihov je odnos mjesecima bio pod povećalom javnosti. Krajem svibnja pjevačica je potvrdila da su se razišli.

"Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti", rekla je tada kroz smijeh.

Nedugo nakon toga oglasio se i Šime, koji je za Net.hr kratko poručio:

"Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati."

Šime ElezNova LjubavSplitGospodin Savršeni
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