SVE POKAZALA /

Ljupka Gojić otkrila da sa suprugom ulazi u novo poglavlje života: 'Još malo...'

Ljupka Gojić otkrila da sa suprugom ulazi u novo poglavlje života: 'Još malo...'
Foto: Emica Elvedji/pixsell

Ova vijest zainteresirala je mnoge

12.11.2025.
21:14
Hot.hr
Emica Elvedji/pixsell
Bivša manekenka i poduzetnica Ljupka Gojić Mikić (43) na društvenim se mrežama pohvalila je novim poslovnim pothvatom. Naime, ma svom je Instagram profilu otkrila da zajedno sa suprugom, bivšim nogometašem Mihaelom Mikićem (45) otvara pizzeriju u Zagrebu.

Pokazala je kako izgleda unutrašnjost lokala i otkrila da će se njihovo novo mjesto zvati "Pizzeria 14", a otvorenje je najavila za 14. studenoga. Uz objavu je kratko napisala: “Još malo…”

Mihael je ranije na društvenim mrežama također pokazao kako napreduju radovi, a vijest o otvaranju razveselila je njihove pratitelje. “Bravo ljudi!”, “Sve izgleda predivno!”, “Ne mogu dočekati otvorenje!”, “Ako treba ekipa za degustaciju – tu smo!”, samo su neki od brojnih reakcija. 

POGLEDAJTE VIDEO: Kavalir - najbolja pizzeria u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Ljupka Gojić MikićRestoranPizzeriaMihael Mikić
