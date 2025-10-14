Senidah o bijegu iz Europe nakon kaotične prošle godine: 'Bilo mi je jako teško, morala sam'

Slovenska pjevačica Senidah (40) bila je gošća 25. epizode podcasta ''Nešto moje'' gdje je otvoreno govorila o teškim trenucima u životu, odlasku iz Europe i teškom periodu. Pjevačica je priznala da joj je prošla godina bila izuzetno teška te da je osjećala potrebu pobjeći što dalje od kuće, a jedan od razloga bio je incident koji se dogodio u Austriji.

Naime, tijekom jednog nastupa navodno je došlo do sukoba ispred kluba gdje je prema pisanju srpskih medija, bila fizički napadnuta i suočena s prijetnjama zbog nesuglasica oko organizacije nastupa.

''Prošle godine sam htjela pobjeći što dalje od kuće, od Europe... Jako težak period je bio u pitanju. Samo sam pobjegla, rekla sam da ja to moram, što god, ali moram. Možda je to na silu, možda nije trebao biti Meksiko.... Vidjet ćemo, za sada je super'', rekla je u istoimenom podcastu.

U podcastu je objasnila i da u situacijama kada joj je teško, često posegne za putovanjem i samoćom kao načinom suočavanja s problemima.

''Volim biti sama kada sam sretna i nesretna. Nekako volim pobjeći od problema. Putujem... Smatram da će mi biti lakše kada pobjegnem u drugu zemlju na dva do tri dana, ali te problemi snađu i tamo.''

Tko je Senidah?

Senida Hajdarpašić, poznatija pod umjetničkim imenom Senidah, rođena je u Sloveniji i već godinama gradi uspješnu glazbenu karijeru u regiji. Postala je prepoznatljivo ime zahvaljujući svom jedinstvenom stilu koji spaja trap, R&B i balkanski melos, a široj javnosti postala je poznata hitom ''Mišići''.

Njezine pjesme ''Behute'', ''Replay'' i ''Level'' bile su među najslušanijima na hrvatskim top-listama, a redovito surađuje s brojnim poznatim glazbenicima, poput Dine Merlina i Lepe Brene. U svibnju ove godine bila je gošća Aleksandre Prijović na koncertu u Ljubljani, što je dodatno potvrdilo njezinu popularnost i status regionalne zvijezde.

Senidah: Početak karijere

Senidah se često u intervjuima vraća svojim glazbenim počecima. U razgovoru za Extra FM, u emisiji Extra Dan, prisjetila se trenutka kad je sestra bez njezina znanja na YouTube objavila snimku na kojoj pjeva.

''Sestra je tada objavila moju snimku na kojoj pjevam na YouTube. U tom trenutku nisam ni znala da je to objavila. Bila sam s dečkom i on je rekao: 'Nisam znao da pjevaš', nisam znala o čemu govori. Tražila sam od sestre da izbriše snimku, ali mama je rekla: 'Zašto, sine, pa to je dobro?' Na kraju je ona to skinula i prijavila me na neko natjecanje na koje ja uopće nisam htjela ići. Tada sam još radila u uredu i rekla sam da ne mogu doći radi posla. Oni su mi rekli: 'Dođite prvi, odradit ćete i onda možete ići.' I tako je i bilo. Tu sam shvatila: 'Aha, dobro, ako su oni to prepoznali, onda imam hrabrosti javiti se Cazzafuri.' I od tada radimo zajedno'', prisjetila se pjevačica.

