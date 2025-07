Senidah nas je pustila u svoj modni svijet: Znamo tko joj je stilist te bez kojeg parfema ne ide nigdje

Ona je žena koja nikada ne slijedi, već uvijek postavlja vlastita pravila. Slovenska pjevačka zvijezda, Senidah (40), već godinama gradi imidž koji se ne može svesti na jednostavne definicije. Svoje modne kombinacije sama osmišljava, a inspiraciju crpi iz vlastitog unutarnjeg svijeta jer, kako kaže, tako ih uvjerljivo najbolje može iznijeti.

I dok joj često nadjenjuju nadimak "balkanske Rihanne", Senidah na takve usporedbe odmahuje rukom – ne iz lažne skromnosti, već iz iskrene potrebe da bude autentična. Nema uzore, ne oslanja se na trendove i ne trudi se nikome svidjeti. U razgovoru za Net.hr, bez zadrške je progovorila o svom odnosu prema modi, svakodnevnoj beauty rutini, stilskim pogreškama te proizvodima koji su postali njezini nezaobilazni saveznici na pozornici, ali i izvan nje.

Foto: Privatna Arhiva/senidah

Vaš stil često nazivaju "balkanskom verzijom Rihanne" – smetaju li vam takve usporedbe?

Ne smeta mi, ali mi nije cilj da me uspoređuju s bilo kim.

Tko vas trenutno najviše inspirira kad su u pitanju odjevne kombinacije?

Uvijek samo ja. Sama sam svoja stilistica, imam jako bogatu maštu kako za pjesme, spotove i outfite i najbolje mogu sebe predstaviti ako sve to krene iz moje glave.

Imate li neke omiljene dizajnere kojima ste vjerni?

Nisam vjerna nijednom dizajneru, volim kombinirati razne i uvijek dodam neki svoj dizajn.

Koliko se vaš stil privatno razlikuje od onog na sceni?

Privatno sam casual, uvijek me možete sresti na ulici bez šminke, ljeti u nekoj dugoj haljini, a kada zahladi u nekoj majici s kapuljačom i dobroj bomber jakni.

Foto: Instagram

Za koji trend nikada ne želite da ponovno uđe u modu, a pred kojim trendom ste pokleknuli?

Nemam problem s tim. Sve se može uvijek iskombinirati da to dobro izgleda.

Kako izgleda vaša dnevna beauty rutina?

Ujutro ne umivam lice, koristim vodicu od ruže ili krastavca, a nakon toga serum za lice, kremicu za oči i ljeti gel za lice ili kremu. Preko dana se volim malo osvježiti s vodicom od ruže, a navečer čišćenje s nježnom pjenom i ponovim jutarnje korake od losiona do kreme, a na kraju pred spavanje još mist od lavande za ljepši san.

Postoje li proizvodi koji su s vremenom postali obavezni u vašoj rutini i koje uvijek nosite sa sobom?

Svako toliko se to promijeni. Kao mlađa nisam mogla zamisliti da krenem negdje bez sjenila za obrve. Bronzer mora uvijek biti tu, ako se to zaboravi onda to nije to. Volim malo preplanuli look, tako da bronzer i blush. Ali krema za ruke, maska za usne i mali džepni parfemčić na mazanje mora biti u svakoj torbici.

Foto: Privatna Arhiva/senidah

Kako reagirate na komentare tipa "što je ovo odjenula" ili "previše šminke"?

Nije me briga.

Imate li neki beauty savjet koji vam je dala mama, a i danas ga se držite?

Mama je uvijek voljela biti sređena. Bilo da je to radnim danima kada je išla na posao ili vikendom kada nije radila, uvijek se voljela našminkati i imati lijepu frizuru. Ja sam za razliku od nje po tom pitanju malo ležernija i, kako da kažem, nekad mi se malo ne da. (smijeh) Govorila je kako uvijek moram biti sređena, ali to može značiti da budem lijepo njegovana.

Izlazite li iz kuće češće bez šminke ili sređeni?

Sigurno češće bez.

Parfemi koji su za vas bezvremenski i uvijek im se vraćate?

Za mene je već nekoliko godina jedan od najomiljenijih i koji mi je uvijek u torbici Givenchy L’Interdit. Za nastupe nosim čak i pet parfema pa kada se obučem, vidim što mi ide uz outfit i tada izaberem. Ali taj je uvijek tu - moj miris po kojem me sada već svi moji najbliži mogu prepoznati, odnosno namirisati.

Foto: Instagram

Poznati ste i po tome što za nastupe često nosite i razne perike. Da morate izabrati jednu boju kose do kraja života, koju biste izabrali?

Uh, nije baš lako odgovoriti na ovo pitanje. Volim sve boje, ali mi jako brzo dosade. Volim plavo, volim crveno, volim balayage. Evo mogu vam reći što nikada ne bih mogla nositi duže od dva dana - crnu kosu.

Jeste li ikad napravili neku beauty pogrešku i onda dugo žalili?

Pa kao mlađa sam prvi put stanjila obrve brijačem – sigurno nisam jedina koja je to napravila. Srećom, brzo naraste.

Najskuplji komad odjeće koji imate?

Mislim da je duga žuta haljina s perjem.

Foto: Instagram

Je li vam u zadnje vrijeme zapeo za oko neki odjevni predmet koji trenutno jako priželjkujete?

Pa uglavnom kada nešto priželjkujem, ostavim to neko vrijeme na "wish listi". Nekada me prođe, a nekada dobijem ideju da to moram imati za neki event ili koncert i tako završi u košarici. Recimo da je to bio Mugler sako kojeg sam priželjkivala i koji je na kraju stigao, ali ipak ga nisam iskoristila za ono što sam naumila. Drugi put.

Kako izgleda vaš dnevni make-up i koliko vam treba da ga završite?

Dnevni make-up može trajati dvije minute ili dvadeset – ovisi koliko imam vremena. Ali uglavnom čekam zadnju sekundu da se krenem spremati, tako da mi tada ne ostane vremena za nešto više od bronzera i maskare.

Jedan skupi proizvod koji vas je razočarao i jedan drogerijski koji vas je impresionirao?

Razočara me jedino ako ne odgovara mom tipu kože – ljudi su različiti, pa isto tako ni naš tip kože nije isti. A najviše me impresionira Nivea, koju koristim od malena i taj brend uvijek imam u kući.

