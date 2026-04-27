Haris Džinović žestoko opleo po Jakovu Jozinoviću: 'Kakva je to publika koja to sluša?'

Bosanskohercegovački folk pjevač Haris Džinović u razgovoru za emisiju 'Premijera, vikend specijal' komentirao je uspjeh hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića, pritom ne skrivajući da mu se ne sviđa način na koji gradi svoju karijeru, piše Blic.

Kritika na račun repertoara

Džinović smatra da se karijera ne bi trebala graditi na izvođenju tuđih pjesama te je poručio kako bi se takva praksa, prema njegovu mišljenju, čak mogla i ograničiti.

“To se može zabraniti. Ne bih mu zabranio da pjeva moje pjesme, ali ne bi bilo lijepo da pola koncerata pjeva moje pjesme ili bilo čije”, rekao je Haris u emisiji.

Prema njegovim riječima, problem vidi u tome što Jozinović, kako tvrdi, izvodi uglavnom pjesme drugih izvođača, a ne vlastiti autorski repertoar.

“Nema pravo komercijalizirati tuđe pjesme”

Džinović je bio posebno oštar kada je govorio o popularnosti mlađeg kolege i koncertima koje puni.

“Čuo sam za Jakova, čuo sam da puni dvorane… Nisam ga čuo kako pjeva. To je koncertomanija! Znam kako se pune ti neki koncerti, ne bih komentirao. Ja punim u slobodnoj prodaji, to je to, a postoje i drugi načini.”

Dodao je kako ne vidi smisao u komercijalnom oslanjanju na hitove drugih izvođača.

“On pjeva sve tuđe pjesme, ne pjeva svoje. Kakva je to publika koja to sluša? To je smjena generacija… Hoće li otpjevati Čolinu pjesmu bolje od njega, ili moju bolje od mene? Naravno da ne. Nema pravo komercijalizirati tuđe pjesme, nema pravo"

“Ovako nikad nije bilo”

Glazbenik je zaključio kako mu ovakav model karijere nije blizak te da ga smatra neuobičajenim na regionalnoj sceni.

“Ne znam njegov repertoar. Skupi po jednu, dvije od ovoga, jednu, dvije od onoga… Ovako nikad nije bilo”, dodao je.

