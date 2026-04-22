Sin Harisa Džinovića objavio fotografiju sa zagonetnom brinetom, no nije puno otkrivao

Kan Džinović (21), sin Meline Galić (45) i bosansko-hercegovačkog glazbenika Harisa Džinovića (74), već dulje vrijeme uživa u skladnoj vezi sa svojom partnericom Sarom. Budući da ni jedno ni drugo ne vole estradu i javno eksponiranje, rijetko ih se može vidjeti zajedno u javnosti. Par često putuje, a Kan je jednom prilikom na društvenim mrežama podijelio fotografiju s odmora, pokazujući koliko uživa u zajedničkim trenucima sa svojom djevojkom, piše Kurir.

Foto: Instagram Story Screenshot/@dzinovic_kann

Sin poznatog pjevača pokazao se i kao pravi džentlmen. Naime, domaći mediji jednom su ih snimili prilikom izlaska iz vile, kada je Sara ulazila u taksi. Kan ju je ispratio do vozila, a cijelim putem držali su se za ruke. Njegova partnerica privukla je pažnju prisutnih elegantnim izgledom, noseći kratku haljinu s naglašenim dekolteom. Nedavno su zajedno viđeni i na koncertu njegova oca, gdje je također bilo vidljivo koliko Kan pažnje posvećuje svojoj partnerici, piše taj medij.

Zahladnjeli odnosi

S druge strane, obiteljski odnosi nisu idealni. Melina Džinović, koja sada nosi prezime Arnold, prošlog se vikenda udala u Monte Carlu za britanskog milijunaša Jeffreyja Arnolda. Na vjenčanju je bila njihova kći Đina Džinović (22), dok Kan nije prisustvovao. Prema dostupnim informacijama regionalnih portala, nije bio ni pozvan, a njihov odnos navodno je ozbiljno narušen, toliko da ga je Melina jednom prilikom, susrevši ga u restoranu u Beogradu, ignorirala i okrenula glavu, navodi Kurir.