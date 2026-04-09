Otkriveno čime se bavi sin Harisa Džinovića: 'Nije želio biti samo sin poznatog pjevača'

Sin poznatog pjevača Harisa Džinovića (74), Kan Džinović (21), odlučio je izaći iz sjene slavnog oca i samostalno graditi karijeru. Umjesto da se oslanja na poznato prezime, Kan je, prema pisanju Kurira, pokrenuo vlastiti posao. Riječ je o firmi za organizaciju i produkciju koncerata, koja je registrirana na beogradskom Senjaku.

Prema izvorima bliskim obitelji, ovom projektu pristupio je iznimno ozbiljno i s jasnom željom da se dokaže vlastitim radom. Njegova tvrtka već bilježi prve uspjehe, a mladi poduzetnik navodno ima i brojne projekte u pripremi.

"Kan nije želio biti samo 'sin poznatog pjevača', već izgraditi vlastito ime u ovom poslu. Ljudi iz branše već su ga dobro prihvatili i posao mu ide jako dobro", otkrio je izvor.

'Haris mu daje vjetar u leđa'

Ponosni otac Haris, kako se navodi, s velikim zadovoljstvom prati sinov napredak. Njihov odnos dodatno se učvrstio kroz zajednički rad, ali i svakodnevni život. Naime, otac i sin žive zajedno u obiteljskoj vili na Senjaku, što im omogućuje stalnu komunikaciju i razmjenu ideja.

"Funkcioniraju kao pravi tim. Haris mu daje vjetar u leđa, ali Kan sve više samostalno vodi posao i pokazuje ozbiljan potencijal", dodaje izvor.

Da između njih postoji veliko povjerenje, Haris je i ranije potvrdio u intervjuima, ističući kako mu se sin često obraća za savjete i što je još važnije, sluša ih.

"Ima svoj pravac koji podržavam. Što se njega tiče, zaista nemam riječi", rekao je pjevač svojedobno, naglasivši koliko cijeni sinovu odgovornost i predanost.

