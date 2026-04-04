Jakov Jozinović iznenadio publiku u Srbiji: Otpjevao im je pjesmu koju dosad nisu čuli

Mladi vinkovački glazbenik Jakov Jozinović nastavlja nizati uspjehe i svakodnevno pomiče vlastite granice. Nakon što je jučer otkrio datum svog desetog koncerta u beogradskom Sava Centru, nedugo zatim objavio je i da je nastup zakazan za 14. svibnja rasprodan u svega deset minuta.

Na svojim koncertima u Beogradu ugostio je brojne kolege, među kojima su Željko Samardžić, Tibor Karamehmedović, Matija Cvek i Đejla Ramović.

Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

Ipak, publika je ondje doživjela i posebno iznenađenje: Jakov je premijerno izveo novu pjesmu "Ja za čuda letim".

Upravo ta pjesma nosi ime i cijele turneje, što joj daje dodatnu važnost. Prema snimkama koje kruže društvenim mrežama, riječ je o emotivnoj baladi koju Jozinović izvodi s posebnom emocijom i uzbuđenjem da vidi kako će publika reagirati na pjesmu koja mu toliko znači.

Podsjetimo, mladi glazbenik iz Vinkovaca već je ranije pokazao koliki interes vlada za njegovim nastupima, a ovim najnovijim uspjehom je potvrdio status jednog od najtraženijih izvođača u regiji.

Također, ove godine Jozinović je osvojio i nagradu Zlatni studio za najboljeg muškog izvođača. Turneju "Ja za čuda letim" je započeo na Valentinovo koncertom na splitskim Gripama, nastavio u riječkom Zametu, gdje mu se na pozornici pridružio Šibenčanin Luka Ćevid, a završit će je s dva koncerta u Areni Zagreb.

