EMOTIVNA BALADA /

Jakov Jozinović iznenadio publiku u Srbiji: Otpjevao im je pjesmu koju dosad nisu čuli

Jakov Jozinović iznenadio publiku u Srbiji: Otpjevao im je pjesmu koju dosad nisu čuli
Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

Domaći glazbenik Jakov Jozinović premijerno je izveo novu pjesmu 'Ja za čuda letim' tijekom koncerta u Beogradu, a otpjevao ju je s posebnom emocijom

4.4.2026.
19:02
Hot.hr
M.M./ATA images/PIXSELL
Mladi vinkovački glazbenik Jakov Jozinović nastavlja nizati uspjehe i svakodnevno pomiče vlastite granice. Nakon što je jučer otkrio datum svog desetog koncerta u beogradskom Sava Centru, nedugo zatim objavio je i da je nastup zakazan za 14. svibnja rasprodan u svega deset minuta.

Na svojim koncertima u Beogradu ugostio je brojne kolege, među kojima su Željko Samardžić, Tibor Karamehmedović, Matija Cvek i Đejla Ramović.

Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

Ipak, publika je ondje doživjela i posebno iznenađenje: Jakov je premijerno izveo novu pjesmu "Ja za čuda letim".

Upravo ta pjesma nosi ime i cijele turneje, što joj daje dodatnu važnost. Prema snimkama koje kruže društvenim mrežama, riječ je o emotivnoj baladi koju Jozinović izvodi s posebnom emocijom i uzbuđenjem da vidi kako će publika reagirati na pjesmu koja mu toliko znači.

@republika.glavni.kanal #jakovjozinovic #koncert #savacentar #republikatv ♬ original sound - RepublikaTv

Podsjetimo, mladi glazbenik iz Vinkovaca već je ranije pokazao koliki interes vlada za njegovim nastupima, a ovim najnovijim uspjehom je potvrdio status jednog od najtraženijih izvođača u regiji.

Također, ove godine Jozinović je osvojio i nagradu Zlatni studio za najboljeg muškog izvođača. Turneju "Ja za čuda letim" je započeo na Valentinovo koncertom na splitskim Gripama, nastavio u riječkom Zametu, gdje mu se na pozornici pridružio Šibenčanin Luka Ćevid, a završit će je s dva koncerta u Areni Zagreb.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
