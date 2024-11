Marko Martinjak za Net.hr: 'Nikad neću dopustiti da netko uzme kruh sa stola meni i mojoj obitelji'

Marko Martinjak danas ulazi u bare knuckle ring u obrani pojasa prvaka. Bare Knuckle Emperor u super kruzer kategoriji do 90,7 kg borit će se s bivšim UFC borcem Bradom "Bearom" Scottom u borbi za prestižni BYB Super Cruiserweight Police Gazette dijamantni pojas. Ovo je kategorija do 90,7 kilograma, a naš borac je tamo prvak. Martinjak uživa status istinske BYB-ove zvijezde. Spektakularnu borilačku priredbu BYB 33 iz Wolverhamptona od 20.00 možete pratiti na platformi Voyo.

Impozantni bare knuckle uspjesi i pojasevi prvaka

Martinjak ima veliko iskustvo u BYB-ovom kultnom "Trigonu" – trokutastom ringu i posjeduje impresivne rezultate, rijetko viđene u svijetu profi borilačkog sporta. Njegova dominacija je impresivna, a nju će pokušati nastaviti protiv Scotta.

"Ja sam GOAT ovog sporta u višim divizijama, a Jimmy Sweeney je GOAT bare knucklea. Ne Barrie Jones, ne Smash, ne ja. On je i takav će ostati još neko vrijeme", izjavio je Martinjak na pressici prije meča.

Poznat je Marko po svojoj trilogiji borbi na tri kontinenta, gdje je u tijesnoj seriji s 2-1 nadvladao Amerikanca Jaromea Hatcha. Osvojio je Police Gazette World Diamond pojas. U svibnju ove godine je pak Martinjak za samo 49 sekundi jednim od najbrutalnijih nokauta u povijesti BKB-a došao do pobjede protiv Kevina Greenwooda i osvojio svjetsku titulu u kruzer kategoriji do 95 kilograma.

Dominacija kakva se ne pamti

Hrvatski borac već je u nekoliko kategorija dokazao svoju dominaciju, držeći BKB naslove u super srednjoj, poluteškoj i kruzer kategoriji, a također je postao prvi čovjek koji je osvojio Police Gazette World Double Diamond pojas. Hrvatski borac, uz spomenuti, od ranije drži pojas i BKB-ove super srednje kategorije, a u svojoj kolekciji posjeduje, pazite sad ovo - Police Gazette pojas u super srednjoj kategoriji, Police Gazette Diamond titulu u kruzer kategoriji BYB Extremea te ‘‘Double Diamond Police Gazette trilogy belt".

Martinjak je ponosan na ta postignuće. Vjeruje u iskustvo u bare knuckleu i boksu, kao i kickboxingu i tajlandskom boksu koje ima, te kad se sve to stavi na jedno mjesto, dobije se iskustvo kakvo malo tko ima, dobije se Martinjakov borilački način.

Njegov protivnik, neporaženi Brad "Bear" Scott (3-0-1 u boksu bez rukavica, 16-9 MMA), dosad je u sve tri pobjede u borbama bez rukavica došao do završnice prekidom. Prije nego što je BKB preuzeo BYB, Scott je bio britanski prvak u kruzer kategoriji u BKB-u. Radi se o UFC-ovom veteranu, što dovoljno govori o njegovom borilačkom pedigreu, ali Marka to ni malo ne dira. Zanimljivo je viđenje dao u razgovoru za BYB promociju.

"Mi se ne hrvamo i ne udaramo na tlu nego boksamo bez rukavica, pa zašto svi pričaju o njegovoj UFC karijeri? Ovo je drugačiji sport, nasilniji je od boksa, ali nije boks i nije MMA. Imam veliko samopouzdanje jer sam u nizu od 4 pobjede. Imam 10 pobjeda uz 10 nokauta", izjavio je Martinjak za BYB web site.

Marko nam se javio u petak nakon vaganja, a uoči sučeljavanja, na kojem je samo hladnim pogledom odmjerio svog suparnika. Za Scotta ne misli ništa loše, čak štoviše, smatra ga gospodinom. Samo, svakog protiv koga uđe u Trigon, trokutasti ring, gleda kao nekog tko mu želi uzeti kruh sa stola kojim hrani sebe i svoju obitelj.

'Ne dopuštam neke stvari'

"A takvo što ne dopuštam, zato svakog želim poraziti", kazat će Marko Martinjak...

"Spremamo se samo za pobjede, za ništa drugo. Moj suparnik je solidan boksač, nije bolji od mene, ali nećemo ga podcijenjivati. Idem to odraditi najbolje što možemo i po mogućnosti završiti meč što prije, ako Bog da", rekao je za Net.hr Marko Martinjak kojem nikad nije dosta uspjeha, pobjeda. Marko osjeća nevjerojatnu glad za pobjedama. Motiv mu je uvijek veliki...

"Branim pojas i imam ga namjeru obraniti, a nakon toga ćemo vidjeti. Što organizacija odluči. Mislim da više neću skidati ovako kilažu. Jednostavno, u petak ujutro smo morali ići u saunu, skinuti tih pola kilograma, da me ne zezne na vagi. Ali, dosta mi je takvih stvari, ne da mi se više zamarati, ni psihu ni tijelo, najbolje se osjećam među 95 i 100 kg. Tu se vidim u budućnosti".

Ivan Kučić je uz Marka u Engleskoj

Zanimljivo, ali u Englesku je Marko Martinjak otišao s pomoćnim trenerom Ivanom Kučićem iz Armus Gyma, a ne sa Ivicom Ivićem koji je nastupio na kickboxing EP-u u Italiji, gdje je uzeo zlato.

"Neka uživa u trenutku", izjavio je Marko s kojim smo razgovarali putem video poziva i kad smo ga pitali s kim je onda u Wolverhamptonu, mobitelom nam se pokazao Ivana Kučića, koji je ležao na krevetu pored njega i nešto gledao na telefonu. Odmah je Marko bacio foru...

"Da nažalost, nemamo neki mali krevet".

Ivan je dobacio:

"Kao u vojci, j****a".

Marko je nastavio:

"Stišću nam se stražnjice i još druge osnovne stvari nam se dodiruju preko noći", nasmijali su se obojica.

Odlično odradio kamp

Marko je odradio odličan kamp, 11 tjedana je prošao paklenih priprema. Imao je puno trčanja u svemu tome. Vrijeme je Marka lijepo poslužilo...

"15-20 stupnjeva svaki dan je bilo, do prije tjedan dana. Bilo je dobrih sparing partnera. Nažalost, moj glavni sparing partner je došao jednom na sparing, ozlijedio je leđa i više nije mogao doći. Radi se oo mladom i perspektivnom Aronu Vrnogi iz Karlovca. Sve je spremno za meč protiv Scotta, taktika je spremna, a na meni je da što bolje uđem u meč, da ga što pametnije odradim u našu korist".

Martinjak tvrdi kako se izgrlo i izljubio sa Bradom "Bearom" Scottom...

'Nema trzavica, samo sport'

"Nema tu trzavica frende, to su oni koji puno laju, ali ovo je fin čovjek isto kao i Kevin Greenwood, nema tu zle krvi. Boks bez rukavica je takav sport, općenito je borilački sport takav".

I za kraj, Marko nam je dočarao zašto ga "preokrene" u glavi kad zakorači u trokutasti ring. Inače je Martinjak skroz normalan tip izvan ringa, ali kad uđe u borilište pretvori se u borilačku zvijer gladnu pobjeda.

"Ja to gledam ovako - van ringa smo svi prijatelji, ali u ringu smo neprijatelji. Jer, čim netko protiv mene ide boksati, ti si mi neprijatelj i pokušavaš mi uzeti kruh sa stola mojoj obitelji. Ja sam tu netko tko to ne smije i ne želi dopustiti, kao jedan muškarac, kao jedna snaga obitelji. Ja to jednostavno ne smijem dopustiti i neću, nikad", zaključio je Marko Martinjak.

