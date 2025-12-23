FREEMAIL
tužna vijest /

Tragičan kraj u hotelskoj sobi: Mladi biatlonac preminuo nakon povratka natjecanjima

Foto: Garnier Etienne/imago Sportfotodienst/profimedia

Bakkenu je 2022. dijagnosticiran miokarditis zbog čega je propustio sezonu 2022/23.

23.12.2025.
19:20
Hina
Garnier Etienne/imago Sportfotodienst/profimedia
Norveški biatlonac Sivert Guttorm Bakken umro je u 27. godini, potvrdila je Međunarodna biatlonska federacija (IBU).

Lokalni mediji izvijestili su da je Bakken pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi u Lavazeu u talijanskim Alpama, gdje je bio na trening kampu.

"IBU je duboko potresen i ožalošćen tragičnom viješću o iznenadnoj smrti Siverta Bakkena. Sivertov povratak biatlonu nakon teškog razdoblja bio je izvor neizmjerne radosti za sve u biatlonskoj obitelji i inspirativan dokaz njegove otpornosti i odlučnosti. Njegov odlazak u tako mladoj dobi nemoguće je shvatiti, ali neće biti zaboravljen i zauvijek će ostati u našim srcima," objavio je IBU.

Tijekom karijere je upisao 31 nastup u Svjetskom kupu, a jedinu pojedinačnu pobjedu ostvario je na Holmenkollenu.

Bakkenu je 2022. dijagnosticiran miokarditis zbog čega je propustio sezonu 2022/23. Vratio se natjecanjima u studenom 2024. godine, 984 dana nakon što je pobijedio u Holmenkollenu.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC 26 oduševio, Vaso Bakočević i Miloš Janičić su glavne priče lude noći

