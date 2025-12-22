Stručnjaci za sigurnost upozoravaju na važan korak s kuhalom za vodu: 'To je pravilo'

Stručnjaci za sigurnost izdali su važno upozorenje, savjetujući svim korisnicima da "uvijek" naprave jednu ključnu radnju nakon korištenja kuhala za vodu. Ova jednostavna navika mogla bi spriječiti pregrijavanje uređaja i potencijalno izbijanje požara.

Kuhala za vodu neizostavan su dio gotovo svake kuhinje, a koristimo ih za pripremu kave, čaja i drugih toplih napitaka. Unatoč njihovoj čestoj upotrebi, mnogi nisu svjesni osnovnih sigurnosnih smjernica. Prema pisanju portala Mirror, upravo zbog učestalosti korištenja važno je poznavati potencijalne rizike.

Uvijek isključite kuhalo iz struje

Britanska organizacija za električnu sigurnost Electrical Safety First ističe kako je kuhalo za vodu jedan od najčešće korištenih uređaja u kućanstvu, zbog čega mu treba posvetiti posebnu pozornost.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njihov glavni savjet je da kuhalo "uvijek" isključite iz struje kada ga ne koristite. "Uvijek isključite kuhalo iz utičnice kada nije u upotrebi", upozoravaju. Time se prekida dotok električne energije, čime se eliminira rizik od kratkog spoja ili pregrijavanja dok niste u blizini.

Redovite provjere ključne su za sigurnost

Osim isključivanja iz utičnice, organizacija potiče na redovite provjere u potrazi za znakovima upozorenja koji mogu ukazivati na kvar:

Provjeravajte utikač i utičnicu: Potražite tragove gorenja, tamne mrlje ili oštećenja plastike.

Potražite tragove gorenja, tamne mrlje ili oštećenja plastike. Osluškujte zvukove: Neuobičajeno zujanje ili pucketanje ("iskrenje") jasan je znak da nešto nije u redu.

Neuobičajeno zujanje ili pucketanje ("iskrenje") jasan je znak da nešto nije u redu. Pripazite na temperaturu: Ako je utikač ili utičnica prevruć na dodir, to je znak preopterećenja.

"Ako vam osigurači često 'izbacuju' ili se zaštitni prekidači aktiviraju, odmah kontaktirajte ovlaštenog električara da istraži uzrok", savjetuju iz organizacije.

Foto: Shutterstock

Uloga zaštitnih uređaja u domu

Stručnjaci naglašavaju važnost provjere posjeduje li vaša kućna električna instalacija potpunu zaštitu putem FID sklopke (zaštitni uređaj diferencijalne struje), koja se obično nalazi u kutiji s osiguračima.

"FID sklopka je uređaj koji spašava živote jer štiti od opasnog strujnog udara i značajno smanjuje rizik od električnih požara. Ako vaša instalacija nema FID sklopku, razmislite o ugradnji prijenosne RCD utičnice kako biste zaštitili sebe i imovinu", objašnjavaju.

Unatoč svim mjerama opreza, požari se ponekad mogu dogoditi zbog okolnosti izvan kontrole vlasnika. Zbog toga su detektori dima i topline ključni za sigurnost. Trebali biste imati barem jedan detektor po katu, postaviti ih na mjesta gdje bi požar mogao započeti te ih redovito testirati. Ako požar ipak izbije, ne pokušavajte ga sami ugasiti. Odmah izađite van i nazovite vatrogasce na broj 112 ili 193.

Kako izbjeći opasne uređaje?

Electrical Safety First preporučuje kupovinu kuhala i drugih električnih uređaja isključivo od provjerenih prodavača i poznatih robnih marki.

"Izbjegavajte kupnju od trećih strana na internetskim platformama i nepoznatim web trgovinama", upozoravaju. Također dodaju: "Ako kupujete online, ne oslanjajte se isključivo na recenzije jer ih nesavjesni prodavači mogu lažirati".

Prije kupnje uvijek je dobro provjeriti je li određeni model uređaja možda povučen s tržišta zbog sigurnosnih propusta, što možete provjeriti na stranicama poput sustava RAPEX za opasne proizvode.

Iako se čini kao mali i zanemariv korak, isključivanje kuhala iz struje i redovita provjera ispravnosti mogu drastično smanjiti rizik od nesreća. Usvajanjem ovih jednostavnih navika dom postaje sigurnije mjesto.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'