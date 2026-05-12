Ovo su najodvratnije stvari u avionu koje svi koriste: 'Izgledaju čisto i to je problem'

Novinar Huffposta specijaliziran za putovanja Ash Jurberg razotkrio je najodvratnije stvari u avionu koje mnogi koriste. On je bio na stotine letova te je na većini njih koristio jastuk koji bi ga dočekao na sjedalu i bez razmišljanja bi ga stavio iza glave.

"Svojevremeno sam na dugom letu za London, podignuo jedan i ugledao veliku, vlažnu mrlju na tkanini. Slina? Nešto gore? Nisam istraživao dalje, ali nisam mogao prestati razmišljati o tome. Gurnuo sam ga ispod sjedala i proveo sljedećih deset sati pitajući se koliko je putnika prije mene prislonilo lice na taj isti jastuk", napisao je.

"To je bilo prije nekoliko godina. Od tada više nikada nisam naslonio glavu na jastuk u zrakoplovu. Umjesto toga, stavljam ga iza donjeg dijela leđa kao potporu, tada me ne brine toliko koliko se često pere. Ispostavilo se da većina redovitih putnika ima svoju verziju ovakvog trenutka. Za mnoge od njih, najveći krivac je džep na poleđini sjedala", istaknuo je.

Tara O'Reilly, kreatorica putničkih sadržaja, prije je u taj džep gurala svoj iPad na svakom letu.

"Jednog dana izvukla sam iPad, a po njemu je bila razmazana smjesa nalik na omlet. Nisam jela omlet, a to nije izgledalo kao ništa što sam prethodno konzumirala", otkrila je.

Najprljavija mjesta u avionu

Stjuardesa je sugerirala da bi to mogla biti rigotina. O'Reilly se premjestila na drugo sjedalo i od tada više nikada nije posegnula u džep ispred sebe.

Točka pucanja Phila Lockwooda bila je još gora. Na letu preko cijele zemlje gledao je kako putnik gura iskorištenu pelenu u džep jer u blizini nije bilo stjuardese.

"Jednom kada to vidite, logika vam postane jasna. Džep na sjedalu je u osnovi anonimni pretinac za odlaganje svega onoga što je putnika previše sram predati nekome izravno u ruke", rekao je Lockwood, koji vodi luksuznu putničku agenciju.

Problem je u tome što zrakoplovne tvrtke često imaju samo 30 do 45 minuta za pripremu zrakoplova između letova. Tada kabinsko osoblje skuplja smeće, briše stoliće i ponovno namješta sigurnosne pojaseve. Čak je i to brisanje upitno.

Podaci koje je objavio Travelmath pokazali su da stolići ispred sjedala u prosjeku imaju oko 334,03 jedinice bakterija po kvadratnom centimetru. Tkanina džepa ispred vas, ispunjena onime što je prethodni putnik ostavio, jedva da će biti pregledana. Deke i jastuci u ekonomskoj klasi često se samo ponovno preslože i prepakiraju umjesto da se zamijene.

'Tvrde površine se brišu, a tkanina ne'

Runbo Li, izvršni direktor jedne velike tvrtke i čest putnik, to naziva "prividom čistoće". Bivša stjuardesa objasnila mu je što se sve preskače tijekom standardne pripreme aviona od 40 minuta. "Tvrde površine se brišu, a tkanina ne", rekao je.

Njegovo je pravilo jednostavno: ako je od tkanine i dijeli se s drugima, on to ne koristi. Ako je tvrda površina, sam je obriše prije dodirivanja. Li procjenjuje da ti džepovi na sjedalima dobiju pravo dubinsko čišćenje otprilike jednom godišnje.

Zasloni za zabavu nisu ništa bolji. Izgledaju besprijekorno jer su glatki i sjajni, ali se obično dezinficiraju samo tijekom noćnog servisa ili duljeg boravka na tlu, a ne tijekom brze izmjene putnika.

"Primijetit ćete otiske prstiju ili mrlje na ekranu čim se ukrcate", kaže Christian Petzold, osnivač jedne tvrtke za putovanja, koji je radio u zrakoplovstvu. Putnici listaju jelovnike dok jedu, pritišćući prstima površinu koju su stotine drugih prstiju možda već dotaknule tog dana. Petzold koristi olovku (stylus) ili svoj telefon za navigaciju te tako potpuno izbjegava izravan kontakt.

Džepovi i ekrani mogu se činiti kao očite stvari koje treba izbjegavati, ali kava i čaj to nisu. Rachelle Lucas, novinarka specijalizirana za hranu i putovanja, popila je gutljaj kave na letu za Kaliforniju i osjetila metalni okus. Nije se razboljela, ali je nakon toga istražila vodoopskrbne sustave zrakoplova i nije joj se svidjelo ono što je otkrila.

Visoke razine bakterija na kupaonskom inventaru

Nedavna studija Centra za hranu kao lijek i dugovječnost (Center for Food as Medicine & Longevity) ispitala je više od 35.000 uzoraka vode u 21 zrakoplovnoj tvrtki tijekom tri godine i otkrila da je 2,7 posto uzoraka bilo pozitivno na koliformne bakterije, uz zabilježena 32 slučaja prisutnosti bakterije E. coli.

"Nitko ne želi pokupiti želučani virus dok putuje. Čak i ako je šansa mala, to nije rizik koji želim preuzeti", rekla je Lucas. Ona sada putuje s prijenosnim aparatom za espresso koji koristi kapsule te u zrakoplovu sama priprema kavu koristeći flaširanu vodu. Aparat prolazi sigurnosnu provjeru bez problema, iako povremeno izazove dodatnu pozornost. "Jednom kada ga vide u akciji, i oni ga požele", kaže o znatiželjnim stjuardesama i putnicima.

Dean Rotchin, koji vodi tvrtku za privatne mlažnjake prestao je koristiti slušalice u zrakoplovu nakon što je vidio kako ih članovi posade samo prepakiraju u nove omote. "To stvara pozitivnu iluziju čistoće", rekao je. Putnici ih koriste bez oklijevanja, ne znajući tko ih je zadnji koristio. "Kad sam vidio kako to izgleda iza kulisa, zakleo sam se da ih više nikada neću koristiti", dodao je. Od tada na svaki let nosi vlastite slušalice.

Slavina u zahodu još je jedna površina koja zabrinjava česte putnike. Petzold se prisjeća kako su se posade šalile o tome koliko su slavine prljave. Isprva je to zvučalo kao industrijski folklor. Zatim je počeo razgovarati s osobljem za održavanje i proučavati podatke, pa mu te šale više nisu bile smiješne.

"Stotine ljudi će dodirnuti i koristiti umivaonike u kratkom razmaku, a oni su obično mokri", rekao je Petzold. Površine izgledaju čisto, što je dio problema. Interne kontrole zrakoplovnih tvrtki i ista ona studija o kvaliteti vode opetovano su pronalazili visoke razine bakterija na kupaonskom inventaru unatoč rutinskom čišćenju. On sada potpuno preskače umivaonik i umjesto toga koristi dezinficijens za ruke.

