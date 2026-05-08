Putnici pobjesnili na ženu u avionu: Mali uređaj izazvao veliki problem u mraku

Putovanje zrakoplovom samo po sebi dovoljno je stresno, bez dodatnog otežavanja od strane drugih putnika. Većini ljudi let je tek nužan korak na putu do nečega ugodnijeg – bilo da je riječ o početku odmora ili povratku kući, gdje konačno mogu predahnuti nakon napornog putovanja.

Putnici uglavnom žele da im let protekne što mirnije, a najčešće im je dovoljno malo sna ili koji film kako bi im vrijeme brže prošlo. No jedna je žena na društvenim mrežama nedavno potpuno poremetila mir putnicima koji su sjedili pokraj nje – i to zbog jednog jedinog predmeta koji je slučajno ponijela sa sobom, piše Mirror.

USB kabel za punjenje izazvao neugodnosti

Sarah je u videu na TikToku ispričala kako je kupila USB kabel za punjenje jer ga nije imala, a trebala je napuniti mobitel. Nije tome pridavala veću pažnju sve dok ga nije priključila u utičnicu pokraj sjedala i shvatila ozbiljnu pogrešku koju je napravila.

Plavi kabel za punjenje odmah se upalio i počeo treperiti čim je spojila telefon, isijavajući jarko plavo svjetlo duž cijele svoje duljine dok se mobitel punio.

Uz video je napisala: "Kupila sam ovaj USB punjač baš za ovaj let. Nikad ga prije nisam koristila. Uskoro ću postati najomraženija osoba u avionu."

U opisu snimke Sarah je s dozom ironije napisala kako će putnici morati "pričekati do vremena za spavanje", misleći pritom na trenutak kada se u avionu ugase svjetla i većina putnika pokuša zaspati tijekom noćnog dijela leta. Upravo tada, kako je svjesno naglasila, njezin će svjetleći punjač doći do punog izražaja jer je bila svjesna da jarko plavo svjetlo koje emitira može ometati odmor onih koji sjede pokraj nje.

Komentari ispod videa nisu bili nimalo utješni. Neki korisnici naveli su da imaju isti takav kabel zbog čega bi, prema njihovim riječima, zasigurno smetao drugim putnicima kada se kabinsko osvjetljenje ugasi i svi se pokušaju odmoriti.

Jedan je korisnik napisao: "Imam isti i u mraku je doslovno zasljepljujući. Zašto uopće treperi?" Druga korisnica je dodala: "Imala sam tinejdžera pokraj sebe s tim kabelom na dugom noćnom letu i skoro sam zaplakala kad sam vidjela da ga je uključio."

"Ne razumijem zašto se takvi proizvodi uopće prodaju u zračnim lukama. Vidjela sam to već nekoliko puta", dodala je treća osoba.

