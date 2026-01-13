Bez muke i napora: Trik od deset sekundi s kojim ćete riješiti veliki problem u kupaonici

Keramičke pločice uglavnom je lako održavati, no fuge koje ih povezuju pravi su magnet za prljavštinu i mogu brzo postati leglo plijesni ako se o njima ne vodi računa. Budući da su izrazito porozne i pune sitnih rupica fuge upijaju sapun, ulja i druge masne ostatke, što dovodi do stvaranja mrlja i promjene boje.

S vremenom se ti ostaci nakupljaju unutar fuga, stvarajući tamnosmeđi sloj zbog kojeg cijela površina izgleda još prljavije.

Takvo okruženje postaje idealno za razvoj spora plijesni i bakterija, što predstavlja ne samo estetski, već i zdravstveni problem.

Rješenje koje se krije u kuhinjskom ormariću

No postoji jednostavna metoda kojom možete fuge održati čistima, a za nju vam neće trebati više od 10 sekundi. John Klee, stručnjak iz tvrtke Big Bathroom Shop, otkrio je trik koji ne zahtijeva upotrebu agresivnih kemikalija.

"Najbolji način da fuge zadrže izvorni izgled jest da ih poprskate mješavinom octa i vode u omjeru 1:1 prije nego što izađete iz tuša", savjetuje Klee.

Iako na tržištu postoje brojni kemijski proizvodi namijenjeni čišćenju pločica, za dubinsko čišćenje potrebna vam je samo kiselina. Alkoholni ocat sadrži kiselinu koja ima antibakterijska svojstva, otapa ostatke sapuna i razgrađuje masne naslage s pločica. Redovita upotreba octa također uništava plijesan i sprječava njezin povratak, jer spore ne mogu preživjeti u kiselom okruženju.

Kako pripremiti i koristiti otopinu

Držanje octa u kupaonici možda zvuči neobično, ali znatno olakšava borbu protiv mrlja i plijesni te osigurava da pločice ostanu besprijekorno čiste bez napornog ribanja. Sve što trebate učiniti jest uliti ocat i vodu u bocu s raspršivačem, prenosi Mirror.

Alkoholni ocat možete pronaći na policama s namirnicama u supermarketima i trgovinama, dok su prazne boce s raspršivačem obično dostupne na odjelima za vrtlarstvo ili kućne potrepštine.

Označite bocu kao "sprej za tuš" i držite je na dohvat ruke, primjerice na polici u tuš kabini. Dovoljno je jednostavno poprskati fuge između pločica dva puta tjedno ili svaki put nakon tuširanja. Ako primijetite crne ili smeđe mrlje, možete upotrijebiti četku s mekanim vlaknima ili staru četkicu za zube kako biste nježno, kružnim pokretima, iščetkali fuge. Svi ostaci trebali bi se s lakoćom odvojiti.

Na kraju, prebrišite područje suhom krpom i pločice će zadržati bjelinu uz minimalan napor. Ova metoda ne samo da je učinkovita, već je i ekološki prihvatljiva te sigurna za korištenje u kućanstvu.

