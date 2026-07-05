Nije došla na stričev koncert: Evo gdje je Lejdi Perković bila tijekom spektakla u Zaprešiću

U vrijeme kada je Marko Perković Thompson (59) pred desecima tisuća obožavatelja nastupao na stadionu u Zaprešiću, njegova nećakinja Lejdi Perković Jarnec odabrala je sasvim drukčiji ritam te se odmarala na jednom od najpoznatijih talijanskih otoka - Capriju.

Lejdi je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija s putovanja, otkrivši prizore koji su privukli pažnju njezinih pratitelja. Pozirala je uz pogled na slavne stijene Faraglioni i tirkizno more, uživala u zalasku sunca te pokazala čarobnu atmosferu otoka koji već desetljećima slovi za omiljeno odredište svjetskog jet-seta.

Za šetnju Caprijem odabrala je dugu haljinu s plavim cvjetnim uzorkom, koja se savršeno uklopila u mediteranski ambijent. Modnu kombinaciju upotpunila je bijelim salonkama i decentnim nakitom, dok su fotografije nastale na nekoliko najpoznatijih vidikovaca ovog talijanskog bisera.

„Uvijek zaroni u more u moje ime“, napisala je na talijanskom jeziku uz objavu na Instagramu.

Na fotografijama se može vidjeti kako uživa u opuštenim trenucima uz kavu s panoramskim pogledom na more, ali i u istraživanju slikovitih ulica i terasa s kojih se pruža pogled na Napuljski zaljev.

Propustila koncert u Zaprešiću

Dok se u Hrvatskoj ovih dana govori o Thompsonovu velikom koncertu u Zaprešiću i prisjeća obljetnice nastupa na Hipodromu, Lejdi je pokazala kako je svoju oazu mira pronašla upravo na Capriju. Sudeći prema objavljenim prizorima, odmor je iskoristila za predah od svakodnevice i punjenje baterija.

Lejdi Perković Jarnec kći je Thompsonova brata Dražena Perkovića, koji osim nje ima i sina Marka. Obitelj Perković poznata je po bliskim odnosima, a Lejdi povremeno putem društvenih mreža dijeli trenutke iz privatnog života i putovanja.