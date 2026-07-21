Moć Carstva: U Sisku je bila jedna od najvažnijih financijskih institucija antičkog svijeta

Na desnoj obali Kupe, na sisačkoj lokaciji poznatoj kao "Pogorelac", leže skriveni ostaci jedne od najvažnijih i najproduktivnijih financijskih institucija antičkog svijeta. Dok danas rijeka mirno teče, njezino je korito stoljećima čuvalo tajnu carske kovnice novca Siscije, industrijskog pogona koji je opskrbljivao Rimsko Carstvo novcem i izravno utjecao na tijek povijesti. Arheološka istraživanja i brojni nalazi kalupa i metalnih pločica tek su dio priče o usponu i padu grada koji je u jednom trenutku postao ekonomsko srce čitavog Carstva.

Strateški položaj i osnutak kovnice

Povijest Siska seže više od 2500 godina u prošlost, u željezno doba kada su Kelti na ušću Kupe u Savu podigli naselje Segestika. Njegov izvanredan obrambeni položaj, okružen rijekama poput prirodnog opkopa, zapazio je i budući car Oktavijan August, koji ga je nakon tridesetodnevne opsade osvojio 35. godine prije Krista. Siscija, kako su je Rimljani nazvali, brzo je postala ključno vojno i prometno čvorište. Služila je kao Tiberijeva glavna baza tijekom Velikog ilirskog ustanka (6. - 9. godine), a car Vespazijan joj je za odanost dodijelio status rimske kolonije, Colonia Flavia Siscia.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Upravo je ta vojna važnost bila presudna za odluku cara Galijena da oko 262. godine ovdje osnuje carsku kovnicu. U vrijeme stalnih prijetnji na granicama, bila je nužna brza i redovita isplata legija stacioniranih u Panoniji. Kovnica u Sisciji, smještena duboko u sigurnosti teritorija, ali dovoljno blizu dunavske granice i rudnika željeza i srebra na Zrinskoj gori, predstavljala je savršeno logističko rješenje. Njezin je primarni zadatak bio zamijeniti kovnicu u Lugdunumu (današnji Lyon), koja je pala u ruke uzurpatora Postuma, i osigurati stabilan dotok novca za vojsku.

Uspon do centra imperijalne moći

Ono što je započelo kao nužno rješenje preraslo je u jednu od najmoćnijih kovnica Carstva. S radom je započela u dvije radionice, takozvane oficine, proizvodeći uglavnom brončane antoninijane. No, njezin je značaj strelovito rastao. Već za cara Klaudija II. Gotskog broj oficina udvostručen je na četiri, da bi za vrijeme Aurelijana dosegao čak sedam.

Svoj apsolutni vrhunac, i tehnološki i umjetnički, kovnica u Sisciji doživjela je za vladavine cara Proba (276. - 281.). U tom kratkom, ali zlatnom razdoblju, Siscija je postala glavna kovnica čitavog Rimskog Carstva.

Novac kovan u Sisku odlikovao se iznimnom kvalitetom izrade i estetskom vrijednošću, što je bila zasluga vještih gravera koji su radili u njenim radionicama. Kovanice s oznakama S, SIS, SISC ili SISCPS bile su u optjecaju diljem svijeta. O njihovoj rasprostranjenosti i važnosti svjedoče arheološki nalazi novca iz Siscije koji su pronađeni na tako udaljenim mjestima kao što su Skandinavija i Indija, potvrđujući globalni doseg sisačke proizvodnje.

Tijekom turbulentnog 4. stoljeća, kovnica je nastavila igrati ključnu ulogu u političkim previranjima. Nije kovala novac samo za legitimne careve poput Konstantina Velikog i njegovih sinova, već i za kratkotrajne uzurpatore. Godine 350., kada je prijetio uzurpator Magnencije, vojskovođa Vetranion preuzeo је kontrolu nad Ilirikom i u Sisciji kovao novac u ime legitimnog cara Konstancija II. Jedna od najpoznatijih serija nosila je natpis HOC SIGNO VICTOR ERIS ("U ovom ćeš znaku pobijediti"), kao jasnu poruku odanosti Konstantinovoj dinastiji.

Postupni pad i blago iz Kupe

Ipak, kako je strateška važnost obrane Carstva pomicana istočnije prema Dunavu, tako je rastao značaj Sirmija (današnja Srijemska Mitrovica). Sirmij je postao jedna od prijestolnica Tetrarhije, a Siscija je polako gubila na važnosti. Broj aktivnih oficina postupno se smanjivao s pet na četiri, zatim na dvije, da bi početkom 5. stoljeća, za vladavine Honorija, kovnica bila konačno zatvorena nakon više od 150 godina neprekidnog rada.

Danas je od velebne rimske Siscije ostalo malo vidljivih tragova, tek fragmenti kasnorimskih zidina u arheološkom parku "Siscia in situ". No, rijeka Kupa i dalje čuva njezino nasljeđe. Arheološka istraživanja na lokaciji "Pogorelac" otkrila su ne samo ostatke same kovnice, već i brojne druge artefakte. Najspektakularnije otkriće je velika rimska riječna lađa, procijenjene dužine od čak trideset metara, koja svjedoči o Sisciji kao živahnoj luci i trgovačkom središtu.

Iako su peći sisačke kovnice davno ugašene, nasljeđe iskovano na obalama Kupe živi i danas na tisućama sačuvanih kovanica rasutih po svjetskim muzejima, kao trajan podsjetnik na moć i slavu antičke Siscije.

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