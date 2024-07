Za one koji su se vratili s mora ili više vole uživati na kupalištima uz rijeku, nudimo nekoliko odličnih rijeka za kupanje blizu Zagreba u kojima se možete rashladiti. Na mnogim rijekama za kupanje u blizini Zagreba nalaze se uređena kupališta sa zabavno-rekreativnim sadržajem, a pritom ste okruženi prekrasnim zelenilom i ugodnom atmosferom. Napustite vrući asfalt i zavirite u neku od zelenih oaza smještenih nadomak Zagreba.

Rijeke za kupanje blizu Zagreba

Nerijetko se Zagrepčani zapute do Mrežnice, jedne od najčišćih hrvatskih rijeka za kupanje na kojoj se nalazi nekoliko popularnih destinacija za kupače. Karakteristična je po svojoj modro-zelenoj boji, jezercima i brojnim slapovima. Čest je odabir za one koji vole vodene sportove kao što su rafting i kajakarenje. Među rijeke za kupanje blizu Zagreba svrstava se i Kupa do koje vam treba oko 45 minuta vožnje automobilom. Osim prekrasne priroda, Kupa je poznata po bogatoj kulturnoj baštini, a neka kupališta nude i odličnu gastronomsku ponudu. Korana je isto vrlo popularna lokacija na kojoj se kupači mogu okušati u raznim sportskim aktivnostima. Možda nešto manje popularna, ali ipak prekrasna destinacija je i rijeka Dobra. Još jedna predivna destinacija je rijeka Una koja je savršena opcija za izlet vikendom.

Mrežnica

Kupalište Otok ljubavi na Mrežnici od Zagreba je udaljeno oko 80 kilometara i odlična je opcija za bijeg iz vrućeg grada. Do romantičnog otoka možete doći putujući starom cestom kroz Dugu Resu. Na kupalištu se nalaze slapići, riječni otoci te čista priroda. Tamo možete roštiljati, posjetiti restoran, iskušati se u vožnji kanuom te pustiti djecu da se zabavljaju spuštanjem na toboganima. Voda je vrlo topla, zbog sporog i plitkog toka rijeke.

Kupalište Mrežnički brig sve je češći odabir Zagrepčana, a zapravo se nalazi u blizini Otoka ljubavi. Odlična je opcija za avanturiste koji mogu uživati na skakaonicama te slapićima, dok oni koji se vole opuštati mogu provesti vrijeme u prirodnim jacuzzijima.

Odmah pored kupališta nalazi se Kamp Slapić s atraktivnom plažom i nekoliko intimnih otočića, dok su u blizini smješteni tereni za tenis, odbojku na pijesku, paintball i stolni tenis.

Kupa

Na rijeci Kupi nalazi se jedno od najboljih kupališta u Hrvatskoj, kupalište Zibel. Udaljeno svega 60 kilometara od Zagreba, ovo kupalište nudi zabavan sadržaj, s obzirom na to da je voda vrlo plitka pa je pogodno za picigin i djecu. Voda je uistinu kvalitetna, a kupalište može primiti čak oko tisuću kupača.

Novo atraktivno turističko mjesto je Dnevni boravak na Kupi podno starog grada Ozlja. Kupalište se ističe po bogatoj gastronomskoj ponudi, koja se temelji na lokalnim autohtonim jelima. Organiziraju se i zabavni programi poput koncerata, filmskih projekcija i stand-up večeri.

Korana

U centru Karlovca na rijeci Korani nalazi se Foginovo kupalište, a najpoznatije je po desetometarskoj skakaonici. Osim skakanja, možete se okušati u odbojci na pijesku, trčanju, košarci te brojnim sportskim turnirima. Na ovoj rijeci za kupanje blizu Zagreba obnovljeni su sanitarni čvorovi, tuševi i svlačionice. Nudi se i besplatni aquapark, teniski tereni te slatkovodni akvarij Aquapark.

Dobra

Kupalište u Jaškovu na rijeci za kupanje Dobri nudi prekrasni pejzaž s drvenim mostom, starim mlinom i velikim slapom.

Nakon kupanja, možete probati odličnu ponudu jela u restoranu Papalina, a zatim se okušati u sportskim aktivnostima na igralištima za odbojku i nogomet.

Una

Stotinjak kilometara od Zagreba, smjestilo se kupalište na rijeci Uni u Hrvatskoj Kostajnici. Una je odlična za kupanje zbog niskog vodostaja i pjskovitog dna, a u blizini ovog kupališta nalaze se klupe koje će dobro poslužiti za druženja, poput piknika i roštilja.

