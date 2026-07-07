Od nokauta u ringu do milijuna iz kuhinje: Nevjerojatna priča Georgea Foremana

Malo je sportaša čije ime nadilazi granice sporta i postaje sinonim za nešto posve drugo. Gost ovog izdanja specijala Net.hra "Karijera nakon karijere" George Foreman, dvostruki prvak svijeta u teškoj kategoriji, uspio je upravo to.

Dok ga se starije generacije sjećaju kao boksača razorne snage koji je stajao nasuprot Muhammada Alija, milijuni diljem svijeta poznaju ga po osmijehu s kutije najprodavanijeg kućanskog aparata. Njegov životni put, obilježen brutalnim nokautima, duhovnim prosvjetljenjem i jednim od najuspješnijih poslovnih poteza u povijesti, priča je o dva potpuno različita, ali jednako spektakularna uspjeha.

Uspon, pad i povratak boksačkog diva

Priča o Georgeu Foremanu boksaču započinje u problematičnom djetinjstvu u Teksasu. Kao mladić sklon nevoljama, napustio je školu s petnaest godina, no preokret je uslijedio kada se pridružio programu Job Corps. Ondje je boks postao njegov ispušni ventil i put prema slavi. Vrhunac amaterske karijere dosegnuo je 1968. osvajanjem zlatne olimpijske medalje u Meksiku, nakon čega je postao profesionalac.

Njegov uspon bio je strelovit. S nizom od 37 pobjeda, od čega čak 34 nokautom, stigao je do borbe za naslov prvaka protiv neporaženog Joea Fraziera 1973. godine. Foreman je Fraziera srušio šest puta u samo dvije runde i postao svjetski prvak. Njegova dominacija činila se nezaustavljivom sve do legendarne borbe "Rumble in the Jungle" 1974. u Zairu, današnjoj Demokratskoj republici Kongo. U jednom od najpoznatijih mečeva u povijesti, Muhammad Ali ga je taktički nadmudrio i nokautirao u osmoj rundi, preotevši mu titulu.

Nakon poraza od Jimmyja Younga 1977. godine, Foreman je doživio duhovno buđenje, povukao se iz boksa i posvetio se vjeri, postavši svećenik. Desetljeće je proveo izvan ringa, no loši financijski savjeti doveli su ga na rub bankrota. S 38 godina, znatno teži i sporiji, najavio je povratak kako bi prehranio obitelj. Mnogi su taj potez smatrali ludim.

Ipak, Foreman je pokazao da se iza simpatičnog osmijeha krije stara snaga i nova mudrost. Nizao je pobjede i, unatoč porazima u borbama za naslov protiv Evandera Holyfielda i Tommyja Morrisona, dokazao je da i dalje pripada vrhu. Kruna povratka dogodila se 5. studenog 1994. godine. U meču protiv 19 godina mlađeg prvaka Michaela Moorera, Foreman je strpljivo gubio na bodove devet rundi. Znao je da ne može parirati Moorerovoj brzini, pa je čuvao energiju. U desetoj rundi, jednim preciznim udarcem poslao je prvaka na pod. S 45 godina postao je najstariji prvak teške kategorije u povijesti, ostvarivši jedan od najvećih povrataka u sportu.

Foto: Marc Larkin/Avalon/Profimedia

Revolucija koja je ispekla bogatstvo

Dok je njegov drugi boksački pohod bio impresivan, Foremanova prava financijska pobjeda dogodila se izvan ringa. Godine 1994., iste godine kad je vratio naslov prvaka, tvrtka Salton, Inc. tražila je lice za promociju inovativnog kuhinjskog aparata - "Lean Mean Fat-Reducing Grilling Machine". Iako Foreman nije izumio toster (to su učinili Michael Boehm i Robert Johnson), njegova osobnost bila je savršen spoj. Zanimljivo, ponuda je prvo otišla hrvaču Hulku Hoganu, koji je propustio poziv. Foreman nije.

U početku skeptičan, pristao je na dogovor nakon što ga je supruga uvjerila u kvalitetu proizvoda. Njegova srdačnost i karizma pretvorili su reklame u fenomen. Slogan "Tako je dobar da sam stavio svoje ime na njega!" postao je dio popularne kulture. Toster je bio hit: nagnuta površina omogućavala je otjecanje masnoće, a dvostrano pečenje skraćivalo je vrijeme pripreme. Postao je nezaobilazan u studentskim domovima i obiteljskim kuhinjama.

Uspjeh je bio nezamisliv. Prema podacima koje je objavio Business Insider, u jednom je trenutku Foreman primao oko 40 posto profita, što je iznosilo i do 4,5 milijuna dolara mjesečno. Prodano je više od 100 milijuna primjeraka. Godine 1999. Salton je otkupio pravo na trajno korištenje njegovog imena za vrtoglavih 137 milijuna dolara. Sam Foreman je kasnije izjavio da je na tosteru zaradio "puno više" od 200 milijuna dolara, daleko nadmašivši zaradu iz svoje boksačke karijere.

George Foreman uspio je ono što rijetki mogu: redefinirati vlastitu ostavštinu. Njegova priča nije samo priča o snazi udarca, već i o snazi brenda.