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TEŠKA NESREĆA /

Barcelona u šoku: Radnik poginuo na dovršavanju krova stadiona Camp Nou

Barcelona u šoku: Radnik poginuo na dovršavanju krova stadiona Camp Nou
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Foto: Xavi Bonilla/DeFodi Images/Profimedia

Radovi obnove Spotify Camp Noua započeli su 1. lipnja 2023. i u njima su sudjelovale tisuće radnika

24.7.2026.
18:55
Sportski.net
Xavi Bonilla/DeFodi Images/Profimedia
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Radnik (54) koji je radio na izgradnji novog Camp Noua poginuo je ovog petka za vrijeme izvođenja radova, u prvoj smrtonosnoj nesreći na radu od početka opsežnog preuređenja stadiona Barcelone u lipnju 2023. godine. 

Prema izjavi koju je objavio Mossos d'Esquadra, policajci iz policijske postaje Les Corts u Barceloni primili su prijavu o ovoj nesreći na radu oko 15:30 sati.

Radovi obnove Spotify Camp Noua započeli su 1. lipnja 2023. i u njima su sudjelovale tisuće radnika koji su nedavno dovršili konstrukciju novog trećeg kata, a sada se, između ostalog, usredotočuju na kompresijski prsten za podupiranje krova stadiona Barcelone.

Prema Mossos d'Esquadri (katalonskoj policiji), 54-godišnji radnik preminuo je od pada tijekom rada na gradilištu Camp Noua. Nakon što su primili obavijest o nesreći na radu, nekoliko Mossosovih jedinica, uključujući Istražnu jedinicu i Sustav hitne medicinske pomoći (SEM), izašlo je na mjesto događaja, ali nisu uspjeli spasiti život radnika.

Slijedeći utvrđene protokole, Mossos d'Esquadra prijavio je ovu smrtonosnu nesreću na radu dežurnom istražnom sudu i Ministarstvu gospodarstva i rada.

Camp NouGradilišteStadionRadnik
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