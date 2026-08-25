Thompson u Frankfurtu ne smije pjevati Čavoglave? 'Ako dođe do prekršaja, moraju se poduzeti mjere'

Planirani koncert Marka Perkovića Thompsona, najavljen za 13. studenoga u frankfurtskoj dvorani Jahrhunderthalle, izazvao je burne rasprave u njemačkoj javnosti i tamošnjim političkim krugovima.

Brojne su političke stranke posljednjih tjedana tražile otkazivanje koncerta, među kojima je bio i demokršćanski CDU, koji se u međuvremenu predomislio.

'Neće pjevati ratne pjesme iz 90-ih'

CDU je na svojim službenim stranicama objavio kako su stupili u izravan kontakt s organizatorom koncerta. On ih je obavijestio da ratne pjesme iz 90-ih, koje su kritizirane u javnoj raspravi, neće biti dio koncertnog programa.

"Na temelju trenutno dostupnih informacija, stoga ne vidim valjan razlog za otkazivanje koncerta. Ako dođe do bilo kakvih konkretnih zakonskih prekršaja, organizator i nadležna tijela moraju, naravno, poduzeti odlučne mjere, kao što bi to učinili i s bilo kojim drugim događajem", poručili su u priopćenju kojeg su potpisali gradski vijećnici Anita Akmadža i Christian Becker.

Navode i da je ispravno upozoravati na posebnu odgovornost Njemačke.

"Istodobno se iz toga ne smije izvoditi opće izjednačavanje hrvatske kulture, patriotizma ili sjećanja na hrvatski rat za neovisnost s fašizmom. Za mnoge ljude hrvatskog podrijetla Thompson je dio njihove glazbene i osobne biografije. To ne morate dijeliti, ali to treba poštovati, uz istodobno jasno razlikovanje patriotizma od veličanja ustaštva", priopćili su iz CDU-a.

'Thompson sam određuje što će izvoditi'

Iz organizacije su kazali kako za navedeni koncert imaju sve potrebne dozvole i dokumentaciju te da održavanje nije upitno.

"Pjesme koje će biti izvođene na koncertu, takozvanu 'set listu', na svim koncertima definira izvođač, tako će biti i na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Frankfurtu 13. studenog", za Index je rekao Robert Martinović iz tvrtke koja organizira koncert, Konzertagentur Martinović GbR.

Ističe i da je koncert rasprodan u rekordnom roku.

Druge stranke i dalje protiv koncerta

Unatoč popuštanju CDU-a, ostale političke opcije u Frankfurtu i dalje inzistiraju na zabrani nastupa, piše Frankfurter Rundschau.

"Marko Perković nije samo kontroverzni umjetnik. Svatko tko koristi pozdrav fašističkog ustaškog režima na pozornici, igra se njegovom simbolikom i opetovano pretvara svoje koncerte u mjesta za veličanje ove ideologije mora se nazvati onim što jest: fašistom", poručio je gradski vijećnik SPD-a Rachid Khenissi.

"Svatko tko umanjuje ustašku simboliku kao folklor, patriotizam ili puku provokaciju namjerno pomiče granice. Iza te simbolike krije se fašistička ideologija i povijest progona i ubojstava", rekla je gradska vijećnica Frankfurta i predsjednica Središnjeg vijeća Srba u Hessenu, Dijana Avdić.