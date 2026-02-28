Preminuo Neil Sedaka, legenda popa i autor brojnih hitova koji su obilježili generacije

Američki pjevač, skladatelj i pijanist Neil Sedaka (86) preminuo je nakon što je u petak ujutro hospitaliziran, potvrdila je njegova obitelj. Tijekom više od šest desetljeća karijere ostavio je snažan trag kao izvođač i autor brojnih svjetskih hitova, piše TMZ.

Foto: HA/Hollywood Archive/Profimedia

Uspon uz bezvremenske hitove

Sedaka je slavu stekao krajem 1950-ih i početkom 1960-ih pjesmama poput “Oh! Carol”, “Calendar Girl” i “Happy Birthday Sweet Sixteen”, dok je singl “Breaking Up Is Hard to Do” postao njegov zaštitni znak. Kao iznimno plodan autor pisao je pjesme i za druge izvođače, uključujući The Carpenters, Captain & Tennille i ABBA, čime je dodatno učvrstio svoj utjecaj u pop glazbi.

Foto: mpi04/Stringershub Inc./Profimedia

Put od Brooklyna do svjetske scene

Rođen je 1939. u Brooklynu, gdje je rano pokazao glazbeni talent i školovao se u pripremnom programu prestižne glazbene škole. Tijekom 1960-ih njegovu je popularnost zasjenila britanska invazija predvođena sastavom The Beatles, no Sedaka je nastavio stvarati za druge izvođače i kasnije doživio povratak na vrh ljestvica.

Foto: StringersHub/ddp USA/Profimedia

Veliki povratak i trajno nasljeđe

Nakon preseljenja u Ujedinjeno Kraljevstvo početkom 1970-ih, ponovno je ostvario uspjeh, a veliku potporu pružio mu je Elton John, koji ga je potpisao za svoju diskografsku kuću. Sedaka je tijekom karijere objavio više od 25 studijskih albuma, bio je nominiran za nagradu Grammy te primljen u Songwriters Hall of Fame. Iza sebe je ostavio suprugu Lebu Strassberg i dvoje djece.

