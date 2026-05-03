Razvod im je zapisan u zvijezdama: Ova četiri znaka imaju najveće šanse za propast braka

Iako se većina parova vjenča s nadom u zajedničku budućnost do kraja života, statistike pokazuju da svi brakovi ne prežive test vremena. Razlozi za prekid su brojni i složeni, no neki astrolozi vjeruju da i zvijezde imaju svoj utjecaj.

Određeni horoskopski znakovi, zbog svojih temeljnih karakternih crta, mogu biti skloniji izazovima koji vode do razlaza. Naravno, astrologija ne nudi konačne odgovore, već uvid u potencijalne sklonosti i dinamiku odnosa. Svaki brak ovisi o trudu, komunikaciji i ljubavi dvoje ljudi.

Ipak, zanimljivo je istražiti koje to osobine, prema astrološkim tumačenjima, mogu predstavljati veći rizik za bračnu sreću. U nastavku donosimo četiri znaka za koje se smatra da imaju najveće izglede za razvod.

Vodenjak: Nepredvidivi duh koji prezire okove

Vodenjaci su poznati po svojoj ljubavi prema slobodi i neovisnosti. Brak kao instituciju često doživljavaju kao nepotrebno uplitanje društva ili države u njihov privatni život.

Njihova nepredvidiva i slobodoumna priroda teško se uklapa u tradicionalne okvire koje brak postavlja. Za vodenjaka je osobna autonomija svetinja, a osjećaj da su sputani može biti okidač za ozbiljne probleme.

Njihova sklonost emocionalnoj distanci također može predstavljati prepreku. Partner se može osjećati zanemareno ili kao da ne može doprijeti do njih.

Vodenjak brak nikada ne shvaća olako, no ako dođe do razočaranja ili ako osjeti da veza guši njegovu individualnost, neće imati problema s odlukom o razvodu. Oni jednostavno nisu spremni žrtvovati sebe radi forme.

Strijelac: Vječni avanturist u potrazi za idealom

Jedna od najizraženijih osobina strijelca je neutaživa potreba za avanturom, neovisnošću i novim iskustvima. Ideja dugoročne stabilnosti koju brak donosi može se kositi s njihovim nemirnim duhom.

Više od svega cijene slobodu, a veza koja zahtijeva previše kompromisa može im se činiti kao kavez. Kada se osjete zarobljeno, Strijelci počinju tražiti izlaz.

Problem leži i u njihovoj sklonosti idealiziranju. U početku veze često partnera stavljaju na pijedestal, stvarajući u glavi sliku koja ne odgovara stvarnosti.

Neizbježno razočaranje koje slijedi kada shvate da njihov partner nije savršen može dovesti do potpunog odustajanja od odnosa.

Njihova impulzivnost može ih navesti da donesu ishitrenu odluku o prekidu, vođeni mišlju da ih negdje drugdje čeka nešto uzbudljivije.

Blizanci: Intelektualna znatiželja i strah od monotonije

Blizanci su znak dualnosti, poznati po svojoj promjenjivoj prirodi i neprestanoj potrazi za intelektualnom stimulacijom. Oni naprosto ne podnose dosadu i rutinu.

Brak koji upadne u monotoniju za njih postaje beživotan, a partner koji ih ne može pratiti u njihovom dinamičnom tempu brzo gubi njihovo zanimanje. Njihov um uvijek traži nove izazove, a ako ih ne pronađu unutar veze, mogli bi ih potražiti izvan nje.

Sama pomisao na skrašavanje i miran obiteljski život Blizancima ponekad izaziva nelagodu. Osjećaju da bi ih brak mogao usporiti i udaljiti od njihovih ambicija.

Ako se i odluče na taj korak, od partnera će očekivati golemu dozu slobode i razumijevanja za njihovu potrebu za druženjem i flertom. Njihova nedosljednost može kod partnera izazvati osjećaj nesigurnosti, što dugoročno nagriza temelje povjerenja.

Ovan: Strast koja brzo plane, ali se i brzo gasi

Strastveni, hrabri i odlučni ovnovi u veze ulaze s velikim entuzijazmom. Njihova energija je zarazna, no problem nastaje zbog njihove poznate impulzivnosti i nedostatka strpljenja. Skloni su donositi važne životne odluke, uključujući i brak, vođeni trenutnim osjećajima, bez previše razmišljanja o posljedicama.

Ovnovi ne podnose dugotrajno stanje nezadovoljstva i tihe patnje. Oni traže intenzitet i duboku povezanost, a kada početni žar izblijedi ili se nagomilaju problemi, njihova strast se može jednako brzo pretvoriti u hladnoću.

Njihova tvrdoglava priroda i želja za dominacijom mogu dovesti do čestih sukoba. Ako osjete da im partner nije bezrezervna podrška ili da veza stagnira, njihova nestrpljivost će prevladati i brzo će zaključiti da je razvod jedino rješenje.