Dokazano je da su ovo tri najosjetljivija horoskopska znaka: Uvrijede se u sekundi

Svi poznajemo barem jednu osobu koja kao da ima šesto čulo za emocije, koja osjeti promjenu u atmosferi prostorije čim u nju zakorači i kojoj i najmanja kritika može pokvariti cijeli dan.

Velika je vjerojatnost da je ta osoba rođena u jednom od vodenih znakova zodijaka. Astrologija dijeli 12 znakova u četiri elementa, a vodeni trio - rak, škorpion i ribe - poznat je po svojoj dubini, intuiciji i, prije svega, osjetljivosti.

Oni su vladari carstva osjećaja, empatični i često umjetnički nastrojeni. No, ta ista dubina koja im daje nevjerojatnu sposobnost suosjećanja čini ih i iznimno ranjivima.

Dok neki znakovi kritiku otresu kao prašinu s ramena, ova tri znaka svaku riječ važu i analiziraju, a pogrešan ton ili pogled mogu doživjeti kao osobni napad.

Upravo se zato ova tri horoskopska znaka često navode kao najosjetljiviji znakovi, s kojima treba postupati oprezno.

Rak: Njegovatelji zodijaka s tvrdim oklopom

Astrolozi se slažu da je rak, kojim vlada Mjesec, planet emocija i podsvijesti, apsolutni prvak osjetljivosti. Rakovi su prirodni njegovatelji, uvijek spremni pružiti utjehu i toplu riječ.

Njihova empatija je legendarna; oni ne samo da razumiju vaše osjećaje, već ih i sami proživljavaju. Upravo zbog te sposobnosti da "upiju" tuđu energiju, često se osjećaju preplavljeno i iscrpljeno.

Poput raka, svog simbola, imaju tvrdu vanjsku ljušturu koja štiti njihovu nevjerojatno meku i ranjivu unutrašnjost. Potrebno im je mnogo vremena da nekome poklone povjerenje i spuste gard, no jednom kad to učine, postaju najodaniji prijatelji i partneri koje možete zamisliti. Ipak, njihova osjetljivost ima i drugu stranu.

Svaku kritiku, pa i onu dobronamjernu, doživljavaju izrazito osobno. Kada su povrijeđeni, povlače se u svoj oklop, postaju mrzovoljni i potrebno im je dugo da ponovno izađu.

Kako piše Index.hr, najosjetljiviji ljudi često su rođeni upravo u ovom znaku, ističući njihovu emocionalnu dubinu i ranjivost.

Ribe: Sanjive duše koje upijaju tuđe osjećaje

Ribe su sanjari zodijaka. One žive u svijetu između jave i mašte, vođene dubokom intuicijom i suosjećanjem. Budući da njima vlada Neptun, planet iluzija i duhovnosti, ribe posjeduju gotovo nadnaravnu sposobnost da osjete emocije ljudi oko sebe. Ponekad im je teško razlučiti jesu li osjećaji koje proživljavaju njihovi ili su ih preuzele od nekog drugog.

Ova ih osobina čini iznimno suosjećajnim prijateljima i partnerima, ali ih istovremeno čini i nevjerojatno podložnima povredama. Promjena tona u nečijem glasu ili nezainteresiran pogled za njih mogu biti jasan znak odbacivanja.

Kada su povrijeđene, ribe se rijetko otvoreno sukobljavaju. Umjesto toga, postat će tihe i distancirane, povlačeći se u svoj bogati unutarnji svijet mašte.

Njihova kreativnost često je izlaz za duboke emocije koje proživljavaju, a njihova osjetljivost, iako ponekad teret, ujedno je i njihov najveći dar. Nije ni čudo što ih mediji, poput T-portala, svrstavaju među najemotivnije znakove zodijaka.

Škorpion: Intenzitet skriven ispod ledene površine

Na prvi pogled, škorpion može djelovati kao potpuna suprotnost osjetljivom znaku. Oni su intenzivni, tajanstveni, a često ostavljaju dojam hladne i nedodirljive osobe.

Međutim, to je samo obrambeni mehanizam. Ispod te ledene površine krije se jedan od najdubljih i najemotivnijih znakova u cijelom zodijaku. Njihove emocije su poput oceana - mirne na površini, ali s moćnim strujama u dubinama.

Škorpioni svoje osjećaje proživljavaju s nevjerojatnim intenzitetom, ali ih rijetko pokazuju, vjerujući da je ranjivost slabost. Njima vladaju Pluton, planet transformacije i podzemlja, te Mars, planet rata, što objašnjava njihovu složenu prirodu.

Kada ih netko povrijedi, njihova reakcija može biti snažna i eksplozivna, a izdaju nikada ne zaboravljaju. Za razliku od raka i riba koji se povlače, povrijeđeni škorpion može postati osvetoljubiv.

Zbog toga se ubrajaju među znakove s kojima treba postupati oprezno, o čemu je pisao i Glas Istre, navodeći ih među one koji se najlakše uvrijede.