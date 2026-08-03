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[KVIZ] Samo rijetki će odgovoriti točno na sva pitanja o zmijama

[KVIZ] Samo rijetki će odgovoriti točno na sva pitanja o zmijama
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Foto: Shutterstock

Koja zmija se smatra najmasivnijom, odnosno najtežom na svijetu?

3.8.2026.
19:21
Webcafe.hr
Shutterstock
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Stoljećima izazivaju strah, divljenje i znatiželju. Njihovo bešumno kretanje, hipnotički pogled i smrtonosna preciznost učinili su ih zvijezdama mitova i noćnih mora. Ipak, zmije su puno više od simbola opasnosti, one su evolucijska remek-djela, ključni regulatori ekosustava i riznice bioloških tajni. Mislite li da ih poznajete? Znate li razlikovati opasnost od bezopasnog susjeda?

Više od mita: Razumijevanje biologije zmija

Zmije su remek-djela evolucije. Njihovo tijelo, lišeno udova, savršeno je prilagođeno kretanju kroz najrazličitije terene. Koža prekrivena ljuskama pruža zaštitu i smanjuje trenje, a povremeno presvlačenje, poznato kao ekdiza, omogućuje im rast i obnovu. Njihov najpoznatiji organ, rašljasti jezik, ne služi za kušanje, već kao sofisticirani alat za prikupljanje čestica mirisa iz zraka koje potom analiziraju Jacobsonovim organom smještenim u nepcu. Fleksibilne čeljusti koje se mogu široko razdvojiti omogućuju im gutanje plijena znatno većeg od njihove glave, što je jedna od njihovih najpoznatijih karakteristika.

Majstori lova i preživljavanja

Svijet zmija podijeljen je na dvije glavne strategije lova: konstrikciju i otrov. Udavi i pitoni, majstori stezanja, svojim mišićavim tijelima omataju plijen i prekidaju mu dotok krvi. S druge strane, otrovnice poput ljutica, kobri i mambi koriste složene koktele toksina kako bi brzo paralizirale i usmrtile svoj plijen. Osim napada, zmije su razvile i nevjerojatne obrambene mehanizme. Kamuflaža im omogućuje da se stope s okolinom, neke vrste oponašaju opasnije srodnike (mimikrija), dok druge, poput koraljnih zmija, svojim jarkim bojama jasno upozoravaju grabežljivce da se drže podalje.

Uloga u ekosustavu

Iako ih se mnogi boje, zmije imaju nezamjenjivu ulogu u održavanju prirodne ravnoteže. Kao grabežljivci, kontroliraju populacije glodavaca i drugih životinja, čime sprječavaju širenje bolesti i štete na usjevima. Njihov otrov, iako smrtonosan, postao je izvor neprocjenjivih spojeva za modernu medicinu, koristeći se u lijekovima za liječenje srčanih bolesti, visokog krvnog tlaka i boli. Suočene s gubitkom staništa i progonom, mnoge vrste zmija danas su ugrožene, a njihova zaštita ključna je za zdravlje ekosustava koje svi dijelimo.

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