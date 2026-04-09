Nikako ne biste trebali boraviti u ova dva dijela hotela: 'Odmah tražite drugu sobu'

Stručnjak za putovanja Mark Wolters, koji na YouTubeu vodi kanal Wolters World, tvrdi da postoje dva dijela hotela u kojima gosti nikada ne bi trebali boraviti te je predložio da traže promjenu sobe ako se nađu u blizini bilo kojeg od tih problematičnih mjesta.

Mark je posjetio više od 80 zemalja te zna što očekivati ​​i što ne bi trebalo tolerirati tijekom boravka u hotelima. Opisao je specifične okolnosti u kojima bi gosti trebali tražiti drugu sobu, piše Mirror.

Dvije od tih situacija nastaju kada se soba nalazi u blizini dizala (ili čak aparata za led) ili uz stubište.

"Možda biste trebali razmisliti o svom snu. Ako ste uz dizala ili aparat za led, to su područja s velikim prometom i velikom bukom. Ljudi stalno dolaze i koriste dizala, zar ne? Tu ćete imati pijane ljude koji se kasno vraćaju ili one koji se vraćaju s vjenčanja ili malu djecu koja rano ujutro idu na bazen. Bite će puno kretanja", objasnio je Mark.

Soba pored stubišta je problematična

"Dakle, ako želite spavati, recite, 'možete li mi dati drugu sobu dalje od aparata za led ili dalje od dizala jer bi to moglo malo otežati spavanje'", kazao je.

Mark je, također, savjetovao da zatražite od recepcije da vas premjeste ako se vaša hotelska soba nalazi pored stubišta.

"Još jedna stvar o kojoj treba razmisliti je ako ste pored stubišta, to je neobična pristupna točka. Moglo bi biti čudnih zvukova, možda biste to trebali uzeti u obzir", istaknuo je.

Mark je još otkrio da postoje brojne druge okolnosti koje bi mogle potaknuti goste da zatraže promjenu sobe.

Mijenjajte sobu ako ste zabrinuti za sigurnost

Jedna od takvih situacije je ako se općenito osjećate nesigurno. To se može odnositi na zabrinutost oko prozora, vrata ili čak gostiju koji borave u blizini.

"Ne trebate im objašnjavati zašto se zbog toga osjećate nelagodno. Radi se o vašoj sigurnosti. Neke od stvari na koje treba pripaziti su: vrata koja ne djeluju potpuno sigurno, provjerite brave, pogledajte kroz špijunku", rekao je Mark.

Još jedan značajan razlog za zabrinutost može biti ako soba nije čista. To može uključivati nepospremljen krevet ili nešto neugodno što ste zatekli u kupaonici.

"Viđali smo tragove ruža na ogledalu u kupaonici. Pomislili smo: 'Ovo očito nije dobro očišćeno'. Važno je ukazati na takve stvari jer čistačica ponekad preskoči sobu ili su gosti otišli malo kasnije, takve se stvari događaju", kazao je Mark.

"Možda vam ne smeta da čistačice dođu, ali želite li pričekati dva ili tri sata? Zato je možda bolje tražiti novu sobu umjesto čekati da vam se soba očisti, jer to ne može biti gotovo za pet minuta", istaknuo je ovaj stručnjak.

