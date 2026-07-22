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SVJETSKA ZVIJEZDA /

Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni

Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni
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Foto: Zračna luka Pula - Pula Airport/Facebook

Poznati američki glazbenik sletio je u Istru gdje ga očekuje njegov prvi nastup pred hrvatskom publikom

22.7.2026.
18:23
Hot.hr
Zračna luka Pula - Pula Airport/Facebook
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Američki glazbenik i producent Moby (60) stigao je u Pulu, gdje ga u rasprodanoj Areni očekuje veliki koncert. Iz pulske zračne luke potvrdili su njegov dolazak te su na svojim službenim kanalima izrazili zadovoljstvo što mogu ugostiti, kako su naveli, pravog vizionara i jednu od ključnih figura elektroničke scene.

 

Jubilarna turneja i prvi nastup u Istri

Mobyjev dolazak u Pulu dio je njegove velika europske turneje kojom obilježava 25 godina od izlaska kultnog albuma Play, ali i predstavlja novi scenski program. Ovo je ujedno i njegov prvi samostalni nastup u pulskom amfiteatru, za koji se tjednima tražila ulaznica više.

Tijekom bogate karijere Moby je prodao više od 20 milijuna albuma diljem svijeta te surađivao s velikanima poput Davida Bowieja, Daft Punka i Ozzyja Osbournea. Njegov večerašnji koncert najavljen je kao vrhunski glazbeno-vizualni doživljaj koji će okupiti obožavatelje iz cijele regije.

 

MobyPulaKoncert
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