Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni

Američki glazbenik i producent Moby (60) stigao je u Pulu, gdje ga u rasprodanoj Areni očekuje veliki koncert. Iz pulske zračne luke potvrdili su njegov dolazak te su na svojim službenim kanalima izrazili zadovoljstvo što mogu ugostiti, kako su naveli, pravog vizionara i jednu od ključnih figura elektroničke scene.

Jubilarna turneja i prvi nastup u Istri

Mobyjev dolazak u Pulu dio je njegove velika europske turneje kojom obilježava 25 godina od izlaska kultnog albuma Play, ali i predstavlja novi scenski program. Ovo je ujedno i njegov prvi samostalni nastup u pulskom amfiteatru, za koji se tjednima tražila ulaznica više.

Tijekom bogate karijere Moby je prodao više od 20 milijuna albuma diljem svijeta te surađivao s velikanima poput Davida Bowieja, Daft Punka i Ozzyja Osbournea. Njegov večerašnji koncert najavljen je kao vrhunski glazbeno-vizualni doživljaj koji će okupiti obožavatelje iz cijele regije.