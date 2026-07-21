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U 69. GODINI /

Preminuo glumac Damir Šaban, zvijezda serije Smogovci

Preminuo glumac Damir Šaban, zvijezda serije Smogovci
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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Šaban je rođen u Zagrebu 1958. godine, a glumu je diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti

21.7.2026.
14:25
Hot.hr
Slavko Midzor/PIXSELL
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U utorak je preminuo hrvatski kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban, kojeg će publika zauvijek pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj seriji Smogovci, piše 24 sata. Imao je 68 godina.

Preminuo glumac Damir Šaban, zvijezda serije Smogovci
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Inače, Šaban je rođen u Zagrebu 1958. godine, a glumu je diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti. Tijekom bogate karijere ostvario je brojne kazališne, filmske i televizijske uloge, no najveću popularnost stekao je upravo kao Mazalo, jedan od omiljenih likova iz legendarnih Smogovaca. Bio je dugogodišnji član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, a publika ga pamti i po ulogama u serijama poput Bitange i princeze, Bibin svijet... 

SmogovciGlumac
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