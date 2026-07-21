Preminuo glumac Damir Šaban, zvijezda serije Smogovci

U utorak je preminuo hrvatski kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban, kojeg će publika zauvijek pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj seriji Smogovci, piše 24 sata. Imao je 68 godina.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Inače, Šaban je rođen u Zagrebu 1958. godine, a glumu je diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti. Tijekom bogate karijere ostvario je brojne kazališne, filmske i televizijske uloge, no najveću popularnost stekao je upravo kao Mazalo, jedan od omiljenih likova iz legendarnih Smogovaca. Bio je dugogodišnji član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, a publika ga pamti i po ulogama u serijama poput Bitange i princeze, Bibin svijet...