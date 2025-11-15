Pričali smo s Iris Cekuš: 'Danas je ostati u braku izazovnije nego prije'

Iza glamura modne industrije, reflektora i besprijekornih fotografija krije se žena koja vodi iznimno dinamičan život. Iris Cekuš (40), model s međunarodnom karijerom, uspješno balansira između profesionalnih obaveza, obiteljske svakodnevice te uloge supruge modela Pedra Soltza i majke dviju kćeri, tinejdžerice Lare i trogodišnje Isabelle.

U razgovoru nam je otkrila kako su izgledali njezini počeci u svijetu modelinga, s kojim se izazovima suočavala, kako izgleda njezina beauty rutina, što je za nju definicija uspješnog odnosa te kako pronalazi mir u danima prepunim obaveza.

Kada se osvrnete na svoje početke u modelingu, što vam je tada bilo najteže za odraditi?

Kad se sjetim svojih početaka, u početku mi je najteže padala razdvojenost od obitelji i često se pitam kako sam uopće uspjela doći do mjesta gdje sam danas. Više od 20 godina je prošlo, a svijet modelinga tada je bio potpuno drugačiji. Internet nije bio opcija, pa smo u Milanu, Parizu ili bilo kojoj drugoj modnoj metropoli na castinge išle s ogromnom mapom, tražeći adrese gdje su se održavali – često po 10 do 15 castinga dnevno. Bez novaca za taxi, bez iskustva, bez dobrih profesionalnih fotografija ili referenci, u nadi da će baš mene odabrati među stotinama cura.

Nije bilo lako ni dijeliti stan s desetak drugih modela i živjeti s potpuno nepoznatim ljudima. Početak je bio težak, morala sam tražiti svoj put i učiti na greškama, ali nisam odustajala. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, pronašla sam agenciju koja je prepoznala moj potencijal i počela me slati na castinge gdje sam uskoro dobila svoje prve poslove. Polako se moj book popravljao, a ljudi iz industrije su počeli čuti za mene – i tako je sve krenulo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vi ste model, supruga, majka... Stižete li odraditi sve obveze u danu? Kako izgleda vaš radni dan?

Moj radni dan nikada nije isti. Priznajem, nekada mi je to bilo teško – ta stalna neizvjesnost, osjećaj da ne mogu sve isplanirati unaprijed. Danas, međutim, baš u tome pronalazim čar. Sviđa mi se što ne znam što mi donosi sutra, jer me ta nepredvidivost stalno drži u pokretu i inspirira. Kada radim, ritam mi je potpuno drugačiji. U većini slučajeva tada nisam u Hrvatskoj, a dani su dugi, ispunjeni do posljednje minute – od ranog jutra do kasno navečer, bilo na setu ili u avionu. U takvim razdobljima zapravo odmaram od kućnih obaveza – nema pranja veša, kuhanja ni peglanja, pa i to dođe kao mali luksuz.

Foto: Privatna Arhiva

Kod kuće je atmosfera mirnija, ali dan i dalje brzo proleti. Sve počinje odvoženjem Isabelle u vrtić, a zatim slijedi trening i usputna nabavka svega što nedostaje. Nakon toga kuham ručak, sredim stan i onda sjedam za kompjuter – tu kreće onaj “tihi” dio mog posla. Odgovaram na mailove, komuniciram s agencijama i klijentima, radim online castinge te se prijavljujem za nove projekte i potencijalne suradnje. Oko tri popodne idem po Isabellu, a ostatak dana je rezerviran samo za nas – šetnja, park, neke naše aktivnosti. To su trenuci koji me najviše pune. Lara je već velika i samostalna, pa svoje obaveze uglavnom odrađuje sama, a ako joj treba prijevoz, tu uvijek uskače Pedro. Ja se trudim provesti s njom 1:1 vrijeme svaki drugi tjedan kada odemo poslije škole nas dvije solo na ručak i taj naš ritual jako volim.

Mnogi hvale vaš izgled. Kako održavate kožu? Koji su vaši jutarnji, a koji večernji rituali njege lica?

Moram priznati da mi je lijepa i zdrava koža jako važna. Uvijek sam voljela brinuti o njoj, ali trenutačno sam u fazi kada reagira gotovo na sve — i najmanji aktivni sastojak ili intenzivniji tretman mogu je iziritirati. Zato mi je moja dermatologinja složila vrlo jednostavnu rutinu s tek tri do četiri proizvoda. Jedan je medicinski, koji koristim ujutro, a ostalo su samo nježni proizvodi za čišćenje i hidrataciju.

Foto: Privatna Arhiva

Već dva mjeseca jednom tjedno odlazim na LED light tretman kod dermatologinje i stvarno osjećam razliku — koža mi je mirnija, svježija i zdravija. Inače jako volim Biologique Recherche tretmane i kozmetiku, kao i Environ, ali trenutačno sam u minimalističkoj fazi i držim se svoje male, ali učinkovite rutine.

U javnosti ste uvijek dotjerani. Koliko vam je šminka bitna? Dogodi li vam se katkad da izađete iz kuće bez šminke?

Iskreno, ja sam u svakodnevnom životu najčešće u tajicama i hudici — tako me zapravo najčešće možete vidjeti, osim kada radim. Čak i kad idem obaviti nešto po gradu, obično sam u tenisicama i trapericama. Volim se casual odijevati, to mi je najudobnije i najviše odražava mene – ja sam sto posto jeans type.

Za mene dotjeranost ne znači visoke pete i savršeno ispeglanu odjeću, već prije svega čista i njegovana kosa te lijepa, zdrava koža. Šminku volim, ali vjerujem u ono “manje je više”. Najdraži mi je no make-up izgled – prirodno, svježe i jednostavno. Imam nekoliko omiljenih proizvoda, najčešće koristim Chanel Beauty, a u svakodnevnoj rutini to je tek malo korektora, rumenilo u kremastoj teksturi i maskara.

Možete se pohvaliti i vitkom linijom. Kako ju održavate? Hranite li se zdravo ili je u pitanju dobra genetika?

Rekla bih da je to kombinacija i jednog i drugog! Prirodno nisam sklona debljanju, što je super jer stvarno volim jesti – i mogu pojesti, mnogi se iznenade! Vjerujem da je ključ u balansu. Trudim se slušati svoje tijelo – ako mi se jede nešto slatko, pojest ću kolač i kasno navečer, ali ako mi se ne jede, nema te proslave ni rođendana zbog kojeg bih jela “reda radi”.

Foto: Privatna Arhiva

Općenito se hranim zdravo i redovito. Nikada ne preskačem obroke, a doručak mi je obavezan – bez njega ne mogu ni zamisliti dan. Volim konkretne obroke i ne grickam između. Ne jedem fast food, a pizzu, koju obožavam, jedem samo ako je stvarno dobra – s kvalitetnim sastojcima. Isto vrijedi i za burger. Dakle, jedem sve, ali pazim na kvalitetu namirnica. Kalorije ne brojim, ne pratim unos proteina ili ugljikohidrata – jednostavno slušam svoje tijelo i to se, čini mi se, pokazalo kao najbolji recept.

Bavite li se nekim sportom? Trenirate li?

E tu definitivno ima mjesta za napredak! Nisam baš sportski tip i nikada nisam ozbiljno vježbala u smislu intenzivnih treninga. Posljednjih osam godina idem na reformer pilates i trudim se dolaziti tri puta tjedno. Moram priznati da sam od jeseni do proljeća prilično redovita, ali čim krenu vrućine, školski praznici i more – tu obično slijedi pauza od tri mjeseca tijekom koje, realno, ne vježbam ništa.

Ove godine sam jako htjela probati nešto novo pa sam se upisala na tenis i uzela nekoliko sati s trenerom. Nažalost, nisam nastavila kada sam se vratila u Zagreb, iako sam čula da sam bila “super početnik”. Šalu na stranu, sve više osjećam potrebu za ozbiljnijom tjelesnom aktivnošću i nadam se da ću uskoro pronaći motivaciju da uz reformer ubacim i redovitije treninge u teretani.

Što vas najviše opušta nakon napornog dana?

Ako sam na putu i imala dug dan snimanja, najčešće se prošećem gradom u kojem sam – bez ikakvog cilja, samo da odmorim misli i razbistrim glavu nakon cjelodnevnog bljeska i svjetala. Nakon toga slijedi tuš, večera iz room servicea, čaša vina i, naravno, malo filmova i serija. To su moji mali rituali za opuštanje i resetiranje energije.

Sa suprugom ste 15 godina zajedno. Što biste rekli, koji je ključ uspješnog odnosa?

Iskreno, mislim da ne postoji univerzalan recept. Svi smo različiti, i ako su dvoje ljudi previše različiti, teško je stvoriti skladan i dugotrajan odnos. Za mene su, uz ljubav, izuzetno važni međusobno poštovanje i zajednički pogled u istom smjeru.

Foto: Privatna Arhiva

Danas je, priznajem, ostati u braku izazovnije nego prije. Žene su samostalnije, financijski neovisnije i rade više nego u prošlosti, kada je postojala jasnija podjela obaveza u obitelji. Dani su prekratki za sve što bismo trebali obaviti, i mnogima se čini jednostavnije razići se. No, mislim da je ključno jasno postaviti prioritete i raditi na odnosu – ne prestati se truditi, nastaviti gledati u istom smjeru i zajedno graditi zajednički život.

Jeste li romantični? Kako provodite vrijeme s partnerom? Volite li izlaziti na društvene događaje ili više volite biti kod kuće?

Moram priznati da je Pedro maštovitiji i romantičniji od mene, i jako mi se sviđa ta njegova osobina. Često me iznenadi kad se najmanje nadam. S obzirom na naš posao, česta putovanja, jednu tinejdžericu, jednu toddlericu i sve svakodnevne obaveze, trenutačno imamo malo vremena samo za nas dvoje. Dani prolete, a godina se ni ne okrene, već je pri kraju.

Najčešće smo doma i rijetko izlazimo, osim ako nije riječ o nekom događaju. Volimo provoditi vrijeme s obitelji i uskim krugom bliskih prijatelja, što gotovo uvijek uključuje i djecu. Kada smo sami, ja najviše volim otići na dobru večeru, dok Pedro obožava kino.

Foto: Privatna Arhiva

Kakav je odgoj u vašem domu? Jeste li stroži vi ili vaš suprug?

Pedro je stroži – ili barem onaj čije se “ne” najviše čuje, jer mame, kao mame, stalno nešto gnjave. Što se tiče odgoja, oboje dijelimo slične stavove. Trudimo se pronaći zlatnu sredinu i ne biti ni prestrogi ni previše popustljivi, posebno sada s Larom koja je u najosjetljivijim godinama – kao da nas ne treba, a zapravo nas itekako treba. Srećom, ona je dobra tinejdžerica i ne zadaje nam previše glavobolja, osim sitnica poput zaboravljenih ključeva ili nepospremljene odjeće.

Isabella je mala, znatiželjna i želi sve sama, a toddleri su ionako sami po sebi zahtjevni, pa smo tu stalno "u akciji". Ono što mi je najvažnije jest da obje znaju da, bez obzira na sve, uvijek mogu računati na mene i Pedra – i da smo tu za njih.

POGLEDAJTE VIDEO: Od svađe koja je započela u Direktu do dueta: Nova pjesma Vojka V i Baby Lasagne