Dinamo pomogao ostalim hrvatskim klubovima: Evo kako stojimo po pitanju koeficijenta

Dinamo je u utorak nakon napetih produžetaka preokrenuo protiv Thuna i izborio prolazak u treće pretkolo Lige prvaka. Bila je to velika pobjeda kako Dinama tako i cijelog hrvatskog nogometa.

Naime, njome je Dinamo izborio plasman u grupnu fazu europskih natjecanja, ali i podigao hrvatski koeficijent. Naime, pobjeda, bilo u regularnom dijelu ili nakon produžetaka, vrednuje se s jednim bodom. On se kasnije dijeli s brojem sudionika te države u europskim natjecanjima pa je tako SHNL nakon Dinamove pobjede nad Švicarcima dobio +0.250 bodova te je sada na korak od Ukrajine na 22. mjestu, ali i na više od boda ispred Slovenije na 24. mjestu.

To je veoma važno jer 24. mjesto vodi u prvo pretkolo Lige prvaka umjesto u drugo, pa je ova pobjeda značajno olakšala put do europskih natjecanja hrvatskom prvaku – tko god to bio.

Sljedeća značajna pozicija je ona 15., koja je veoma daleko, ali uzimajući u obzir kako sva tri preostala hrvatska predstavnika imaju prednost uoči uzvrata, možemo se nadati da ćemo se barem malo približiti.

Bitno je napomenuti da se koeficijenti računaju na temelju prethodnih pet godina pa svaki (ne)uspjeh ove sezone može biti presudan u budućnosti.

🇭🇷 CRO inching in on 🇺🇦 UKR.



🇽🇰 KOS overtook 🇧🇦 BIH on 34th.



🇦🇱 ALB overtook 🇧🇾 BLR on 43rd.



🇬🇮 GIB overtook 🇪🇪 EST on 48th. pic.twitter.com/O1pa39zQ10 — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 28, 2026