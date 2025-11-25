Most zatražio da Hrvatska izađe iz koalicije voljnih: 'Označavaju nas kao mete'

Klub Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića predložili su u utorak izlazak Hrvatske iz 'koalicije voljnih', izvijestio je Zvonimir Troskot (Most) te dodao da Hrvatska u njoj nema što raditi, "posebno nakon huškačkih poruka iz Francuske kojima nas tuđi načelnici označavaju kao mete".

"Koalicija voljnih nema smisla, pogotovo nakon što je prije nekoliko dana načelnik Glavnog stožera francuske vojske Fabien Mandon izjavio da neka se francuska djeca pripreme ginuti protiv Rusije što su izrazito opasne poruke. Vidimo i da se povećava vojni rok u europskim zemljama", rekao je Troskot na konferenciji za novinare u Saboru.

Kazao je da je Hrvatska nakon osamostaljenja ostvarila svoje strateške ciljeve, a to su članstva u EU i NATO savezu. Za "koaliciju voljnih" gdje se tako javno poziva na ratnu konfrontaciju i nastavak rata s Rusijom nema mjesta, dodao je.

'Hrvatska se tu nema što gurati'

"Hrvatska se tu nema što gurati. Ne zauzimamo ničiju stranu, ali glavna poruka je da štitimo hrvatske nacionalne interese, pogotovo nakon pada drona u Zagrebu, što do danas nije razriješeno", naglasio je Troskot.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Najavio je da će Klub Mosta uputiti prijedlog izlaska iz te koalicije predsjednicima države, Vlade i Sabora, kao i obavještajnim agencijama i odborima koji se bave s nacionalnom sigurnošću, te ustvrdio da je ostanak u 'koaliciji voljnih' u ovakvom sastavu i nakon ovakvih retorika "izrazito opasan" za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske.

Jurčević: Uvučeni smo u štetan sukob interesa zbog 'neprosvijećenog apsolutista' Plenkovića

"Nažalost, ovih 10 mjeseci vidimo da sukob interesa unutar najmoćnijih država u sjevernoatlantskim integracijama eskalira. U taj sukob interesa, koji je štetan za Europu i cijeli svijet, smo uvučeni i mi zahvaljujući neprosvijećenom apsolutistu Andreju Plenkoviću, što se može obiti o glavu Hrvatskoj", istaknuo je zastupnik Josip Jurčević.

Zbog pitanja novinara koje opasnosti prijete Hrvatskoj ostankom u 'koaliciji voljnih', Troskot je oštro poručio da "ako Macron, Starmer, Plenković, ostala ekipa i vi s njima, želite ići ginuti, slobodno idite".

"Očito nismo naučili povijesnu lekciju. Vi nas možete stavljati u kućice koje god hoćete, ali ovdje su preopasne stvari u pitanju, riječ je o nacionalnoj sigurnosti. Ovo treba deeskalirati. Shvaćate li vi situaciju u kojoj se mi nalazimo? Tuđi načelnici nas označavaju kao mete. Da ne govorim o huškanju Zelenskog. Mi u tome sudjelovati nećemo, a vi, zajedno sa svima koji imate takve stavove, slobodno marš na Rusiju", kazao je Troskot.

Podsjetio je da je Hrvatska lojalna članica NATO saveza i EU. "Izvršavamo svoje obveze, podupiremo Ukrajinu i diplomatski i davali smo pomoć, ali da sudjelujemo u huškačkim retorikama koje nastavljaju rat s Rusijom, koja je prije nekoliko dana obznanila da ima nuklearnu trijadu i bombu koju SAD i Kina neće imati još 20 godina, mi u tome nećemo sudjelovati", ponovio je te upozorio da Hrvatska nema ni protuzračnu obranu.

"Nećemo sigurno slati našu djecu u ekspedicije za tuđe interese, nećemo gledati zastave na grobovima hrvatske djece zato što bi nas neki određeni centri moći slali u sukob s Rusijom", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija'