Izbornik Dalić se oglasio nakon ispadanja, Matanović u suzama poslao snažnu poruku

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2.

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. U zadnjim sekundama susreta Gvardiol je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu.

Odmah nakon utakmice, izbornik Dalić je dao izjavu za HRT.

"Žao mi je. Drugo poluvrijeme smo bili bolji, igrali dobro. Primiš gol u produžetku, tri VAR-a, tri protiv nas. Dečki su dali sve od sebe, pokušali, nažalost, nisu uspjeli"

Imali smo puno šansi.

"Nije htjela u gol. Imali smo dobrih situacija, nismo mogli povesti 2-0. Tako je to ispalo. Čestitam Portugalu. Teško je, možda nismo zaslužili ispasti"

Budućnost?

"Nemam nikakav sad komentar, razgovarat ćemo kasnije o tome", rekao je izbornik Dalić.

Igor Matanović je suznih očiju dao izjavu.

"Teško je naći prave riječi. Drugo poluvrijeme smo odigrali jako dobro. Zaslužili smo više. Penal nisam vidio još, ali ako to sviraš... Nama tri puta zaleđe, stativu. Ne znam, imali smo puno nesreće".

"Kad samo ušao, imao sam dobar osjećaj, napadali smo. Odigrali smo dobro. Ovo će jako puno boljeti cijeli tjedan, ali onda idemo dalje. Idemo na Euro i dati sve od sebe kao danas", rekao je Matanović.

Stanišić je dao svoje viđenje.

"Ne znam što reći. Nismo imali sreće. Prvo poluvrijeme nismo bili kakvi znamo. Teško je igrati protiv takve ekipe. Prvo poluvrijeme smo igrali okej, pričekali. Drugo smo bili bolji. Dobili smo glupa dva gola, imali smo puno šansi, zaleđa. Sreća nije bila na našoj strani. U par situacija je sudac mogao suditi neke stvari za nas. Razočarani smo sada".

"U takvim utakmicama sitnice odlučuju. Zabili smo par golova iz ofsajda. Dobijemo dva glupa gola, penal i centaršut. To možemo bolje branit, ali da iz te pozicije zabije gol svaka čast njemu. U prošlim prvenstvima smo imali sreće, to trebamo reći, a danas nismo i ovakve utakmice odlučuje i sreća", rekao je Stanišić.

Martin Baturina je dao izjavu.

"Nezasluženo smo ispali. Danas je sreća bila na njihovoj strani. Ne znam, imali smo 1-0, bio je penal, zabili su dobar drugi gol. Pitao sam suca što je vidio, on je rekao da nije ništa vidio, ali senzor je javio da je Matanović dirao loptu i eto.

Bilo je dobrih stvari, pokazali smo da smo imali kvalitetu. Stvarno mi je žao. Nismo ovo zaslužili, ali što je tu je", rekao je Baturina.