Buran kolovoz je pred vratima: Ova četiri znaka ostat će bez novca, isparit će im u tren oka

Kolovoz 2026. godine stiže obasjan zlatnom svjetlošću i nabijen kozmičkom dramom, obećavajući mjesec dubokog rasta, ali i značajnih iskušenja.

Dok Sunce i sretni Jupiter borave u raskošnom Lavu, atmosfera je ispunjena kreativnošću, samopouzdanjem i željom za velikim potezima.

Čini se kao da je svemir prosuo crveni tepih za ostvarenje snova. No, ispod blještave površine, povratak sezone pomrčina donosi neočekivane preokrete koji bi za neke mogli značiti i financijsku nestabilnost.

Astrološke prognoze upozoravaju da će disciplina ovog mjeseca biti vrjednija od sreće, a ishitreni potezi mogli bi imati visoku cijenu.

Ovo nije predviđanje neuspjeha, već poziv na oprez i pametno upravljanje resursima. Energija potiče na trošenje, slavlje i rizik, ali zvijezde savjetuju da se odluke, posebno one financijske, donose hladne glave. Za četiri horoskopska znaka, ovaj će mjesec predstavljati poseban test financijske zrelosti.

Kozmičke struje i financijske zamke

Glavni astrološki događaji u kolovozu stvaraju moćno, ali riskantno okruženje. Vrhunac sezone lava, pojačan Jupiterovim utjecajem, potiče na ekstravaganciju i život na visokoj nozi. Kreativnost i strast su na vrhuncu, no isto vrijedi i za poriv za trošenjem.

Snažna pomrčina Sunca u Lavu 12. kolovoza označava radikalne nove početke i poziva na autentičnost, ali istovremeno može donijeti iznenadne prilike koje djeluju predobro da bi bile istinite.

Sredinom mjeseca, atmosfera se mijenja ulaskom Sunca u praktičnu Djevicu 23. kolovoza, što donosi dobrodošao osjećaj reda i potrebu za organizacijom financija nakon ljetnog opuštanja.

Mjesec završava mističnom pomrčinom Mjeseca u Ribama 28. kolovoza. Ovaj sanjivi i emotivni puni Mjesec može zamagliti rasuđivanje, donijeti snažne osjećaje i potaknuti odluke temeljene na suosjećanju ili nadi, umjesto na realnim brojkama.

Upravo ta kombinacija grandioznosti i emotivne osjetljivosti stvara savršenu oluju za financijske pogreške.

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Lav (23. srpnja - 22. kolovoza): Cijena ponosa

Za lavove, kolovoz je istovremeno njihov trenutak pod reflektorima i njihov najveći financijski rizik. S Jupiterom i pomrčinom Sunca u vlastitom znaku, njihova urođena potreba za sjajem, luksuzom i priznanjem bit će na najvišoj razini.

Pritisak da se nešto dokaže - bilo sebi ili drugima - mogao bi ih navesti na odluke koje kratkoročno hrane ego, ali dugoročno prazne novčanik.

Opasnost leži u kupnji koja pruža osjećaj moći na deset minuta, u velikodušnoj gesti koju si zapravo ne mogu priuštiti ili u podcjenjivanju vlastitog rada samo kako bi dobili odobravanje.

Lako je pobrkati vidljivost i imidž sa stvarnom vrijednošću. Ključ za preokret je brutalan, ali jednostavan: prestanite trošiti ili se podcjenjivati samo da biste bili viđeni.

Prije nego što posegnete za karticom, zapitajte se donosite li odluku temeljenu na stvarnoj vrijednosti, onu koja će vam se činiti ispravnom i nakon što pljesak utihne.

Ribe (19. veljače - 20. ožujka): Emocije kao najveći trošak

Ribe bi se u kolovozu mogle osjećati kao da plivaju u financijskoj magli, posebno kada se novac ispreplete s osjećajima krivnje, nade ili suosjećanja.

Pomrčina Mjeseca u njihovom znaku 28. kolovoza dodatno će pojačati njihovu emotivnu prirodu, čineći ih podložnijima financijskim odlukama koje nisu utemeljene na logici.

Problem nastaje kada pomažu drugima prije nego što provjere vlastite limite, kada troše novac kako bi se osjećali bolje ili kada svjesno izbjegavaju pogledati stanje na računu jer im ta brojka čini cijeli dan težim.

Ovaj mjesec, više no ikad, ribe moraju postaviti jasne granice. Savjet nije kazna, već zaštita. Prije nego što date, potrošite ili odgodite neku financijsku obvezu, postavite si ključno pitanje: kolika će biti stvarna cijena ove odluke sutra ujutro?

Odgovor će vam pomoći da razbistrite maglu.

Foto: Generirao UI

Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja): Novac koji curi na sve strane

Za blizance, financijska opasnost u kolovozu ne dolazi u obliku jednog velikog problema, već kroz tisuću malih pukotina. Njihov agilni um, sklon multitaskingu i otvaranju brojnih frontova istovremeno, ovog mjeseca postaje njihova slaba točka.

Novac im može curiti kroz prste zbog raspršenog fokusa: napola dovršeni planovi, nepročitani mailovi o automatskoj obnovi pretplate, impulzivne online kupnje i odluke donesene uz misao "riješit ću to kasnije".

Mjesečni horoskop za kolovoz 2026. sugerira da bi zbrka mogla proizaći iz tuđih pogrešaka, što dodatno komplicira situaciju. Ključ za Blizance je nemilosrdno zatvaranje otvorenih petlji. Prije nego što započnete nešto novo, dovršite staro.

Odgovorite na važan mail, otkažite pretplatu koju ne koristite, zapišite stvarne brojke. Jasnoća će im ovog mjeseca pomoći više od bilo koje nove, briljantne ideje.

Strijelac (22. studenog - 21. prosinca): Skok u nepoznato bez padobrana

Nemir je ključna riječ za strijelce u kolovozu, a upravo bi ih on mogao dovesti do financijskih trzavica. Želja za bijegom, novim iskustvom ili promjenom može se manifestirati kao iznenadna potreba za putovanjem, tečajem, alatom ili prilikom koja obećava da će promijeniti sve. Iako neke od tih ideja mogu biti korisne, rizik leži u prebrzom djelovanju.

Strijelčeva sklonost da kaže "da" prije nego što promisli, ovog bi mjeseca mogla biti posebno izražena. Opasnost je u tome da se obvežu na nešto prije nego što odrade onaj dosadni dio - detaljnu računicu.

Njihov spas leži u jednostavnom pravilu: pauza od 24 sata. Ako je prilika zaista tako dobra, preživjet će jednu noć strpljenja i trijeznog razmišljanja. Taj kratki odmak može napraviti razliku između pametne investicije i troška zbog kojeg će kasnije žaliti.