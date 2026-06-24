Otkriveno tko je ubio Milana Draču? Mještani: 'Izbjegavali smo ga u širokom luku'

Tragično preminuli Zadranin, Milan Drača navodno je, na groblju gdje je izbila smrtonosna tučnjava, bio u društvu Stipe M., doznaju 24sata.

Zadrom se pročula vijest da je uhićeni muškarac upravo 46-godišnji Stipe M., navodi 24 sata te dodaje kako je riječ o više puta osuđivanoj osobi.

Dosta vremena proveo je po raznim kaznenim ustanovama, a nedavno je u zatvoru uhvaćen kako pije dezinficijens. Stanovnici Bilog Briga, odakle je uhićeni, za 24 sata kazali su da ga znaju po "osebujnom ponašanju" zbog kojega su ga "izbjegavali u širokom luku".

Preminuli Drača i uhićeni Stipe M. navodno su bili sami na groblju, a spominje se i da su zajedno došli u Audiju koji je pronađen na lokaciji. Samoj svađi na Bokanjcu navodno je kumovao i alkohol. Okolnosti njihova odnosa i zašto su došli baš kraj groblja u Bokanjcu te razlog kobne tučnjave, još nisu poznati.

Podsjetimo, Drača je preminuo noćas u zadarskoj bolnici od posljedica ozljeda zadobivenih u tučnjavi s drugim muškarcem. Identitet smrtno nastradalog ranije su za Net.hr potvrdili iz PU zadarske.

Tko je Milan Drača?

Milan Drača, zvani Lalo (1975.) svojedobno je bio gradski vijećnik HDZ-a. Radio je u Narodnom muzeju Zadar, posljednjih godina i kao komunalni redar. Deklarirao se kao Srbin po nacionalnosti, ali je bio i dugogodišnji član HDZ-a te branitelj, piše Zadarski list.

Portal 057info.hr objavio je 2011. njegovu reakciju na tadašnjeg gradonačelnika Zadra Zvonimira Vrančića koji je rekao da se "ogromni dio Srba digao protiv svoje, hrvatske države". Drača je tada uzvratio: "Ja sam čovjek, Zadranin, Dalmatinac, Srbin, pa onaj Hrvat iz 'Lijepe naše', hrvatski vojnik i HDZ-ovac i nikom ne dam ono što je moje: svoju domovinu, svoj materinji hrvatski jezik i ne dopuštam mogućnost da itko voli ovaj grad i ovu zemlju više od mene." Podsjetio je tada je da sa 16 godina postao branitelj.

Isti portal objavio je i da je i 2010. godine imao i izložbu "Priče iz Zodiaca" izložene u foajeu HNK Zadar koje je obuhvaćala fotografije s uhvaćenim trenucima u omiljenom okupljalištu zadarskih alternativaca, intelektualaca i boema – kafiću Zodiac.

Godinama je radio u Narodnom muzeju Zadar, a njegov odlazak iz te ustanove pratile su kontroverze. Zbog prijetnji tadašnjem županu Stipi Zriliću, nakon otkaza odnosno odlaska iz muzeja, bio je kazneno prijavljen. Međutim, Drača je pokrenuo pravnu bitku i na koncu dobio spor protiv Hrvatske na Europskom sudu za ljudska prava (ESLJP) zbog povrede prava na pošteno suđenje.

Bavio se fotografijom i autor je nekoliko zapaženih lokalnih izložbi, u listopadu 2024. godine službeno je izabran za komunalnog redara Grada Zadra.