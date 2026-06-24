Zna se tko je muškarac koji je preminuo nakon tučnjave: Riječ je o bivšem HDZ-ovom vijećniku

Zna se identitet muškarca koji je noćas preminuo u zadarskoj bolnici od posljedica ozljeda zadobivenih u tučnjavi s drugim muškarcem.

Riječ je o Milanu Drači, potvrdili su za Net.hr iz PU zadarsku.

Podsjetimo, jutros je trajao očevid na mjestu fizičkog sukoba dvojice muškaraca. Policija je ranije objavila da su zaprimili dojavu o tučnjavi nešto prije ponoći i na mjestu događaja našli muškarca na tlu kojem je pružena pomoć na licu mjesta. Kasnije je prevezen u bolnicu gdje je i preminuo.

Sukob se dogodio kraj groblja, gdje je jutros bio parkiran crni automobil, a oko njega je bila policijska traka. Susjedi navode da ne znaju čiji je automobil.

Za Milana Draču, zvanog Lalo (1975.), objavili su da je svojedobno je bio gradski vijećnik HDZ-a, radio je u Narodnom muzeju Zadar, a posljednjih godina i kao komunalni redar. Deklarirao se kao Srbin po nacionalnosti, ali je bio i dugogodišnji član HDZ-a te branitelj.

Portal 057info.hr objavio je 2011. njegovu reakciju na tadašnjeg gradonačelnika Zadra Zvonimira Vrančića koji je rekao da se "ogromni dio Srba digao protiv svoje, hrvatske države". Drača je tada uzvratio: "Ja sam čovjek, Zadranin, Dalmatinac, Srbin, pa onaj Hrvat iz 'Lijepe naše', hrvatski vojnik i HDZ-ovac i nikom ne dam ono što je moje: svoju domovinu, svoj materinji hrvatski jezik i ne dopuštam mogućnost da itko voli ovaj grad i ovu zemlju više od mene." Podsjetio je tada je da sa 16 godina postao branitelj.

Isti portal objavio je i da je i 2010. godine imao i izložbu "Priče iz Zodiaca" izložene u foajeu HNK Zadar koje je obuhvaćala fotografije s uhvaćenim trenucima u omiljenom okupljalištu zadarskih alternativaca, intelektualaca i boema – kafiću Zodiac.

Godinama je radio u Narodnom muzeju Zadar, a njegov odlazak iz te ustanove pratile su kontroverze. Zbog prijetnji tadašnjem županu Stipi Zriliću, nakon otkaza odnosno odlaska iz muzeja, bio je kazneno prijavljen. Međutim, Drača je pokrenuo pravnu bitku i na koncu dobio spor protiv Hrvatske na Europskom sudu za ljudska prava (ESLJP) zbog povrede prava na pošteno suđenje.

Bavio se fotografijom i autor je nekoliko zapaženih lokalnih izložbi, u listopadu 2024. godine službeno je izabran za komunalnog redara Grada Zadra.