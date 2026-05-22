Toyota ima novog 'igrača' u Hrvatskoj: Malen s velikim karakterom, a pogledajte cijenu

Postoje automobili koji služe samo za vožnju od točke A do točke B. A postoji i Toyota Aygo X Hybrid, mali gradski automobil stvoren za svakodnevne avanture, spontane odlaske na kavu, jutarnje gužve koje postaju manje stresne i vikende koji počinju čim sjednete za upravljač.

Aygo je još od svog prvog predstavljanja bio simbol urbanog života, kompaktan, drugačiji, mladenački i razigran. S modelom Aygo X Toyota je otišla korak dalje i spojila sve ono što vozači vole kod malih gradskih automobila s atraktivnim crossover stilom, višom pozicijom sjedenja i još više karaktera. Danas, u novoj Hybrid Electric izvedbi, Aygo X ulazi u novu eru: tišu, učinkovitiju i zabavniju nego ikada prije.

U gradu, gdje svaki centimetar znači razliku, Aygo X pokazuje svoju pravu osobnost. Dok drugi traže parking nekoliko krugova više, Aygo X lako pronalazi svoje mjesto. Dok gradska gužva postaje zamorna, njegov hibridni pogon omogućuje mirniju i ugodniju vožnju, često na električni pogon pri manjim brzinama. Upravo zato savršeno odgovara modernom načinu života, brzom, dinamičnom i spontanom.

Mali izvana, ali s velikim karakterom

No Aygo X nije samo praktičan. Njegov dizajn privlači poglede na svakom uglu, od odvažnog prednjeg dijela i povišenog stava do izraženih linija koje mu daju energičan i moderan izgled. To je automobil koji se ne skriva u masi. Mali izvana, ali s velikim karakterom.

Nova Hybrid Electric tehnologija donosi dodatnu dimenziju vožnje. Uz 116 KS, Aygo X je živahan i agilan, idealan za gradske semafore, brza uključivanja u promet i svakodnevne relacije. Istovremeno, hibridni sustav omogućuje nižu potrošnju i manju emisiju CO₂, bez potrebe za punjenjem baterije, automobil sam inteligentno upravlja energijom tijekom vožnje.

Vozači će posebno cijeniti i osjećaj sigurnosti i lakoće u svakodnevici. Povišena pozicija sjedenja omogućuje bolju preglednost u prometu, dok kompaktne dimenzije olakšavaju manevriranje uskim ulicama i parkiranje u centru grada. Aygo X je automobil zbog kojeg gradska vožnja ponovno postaje zabavna.

Da se radi o modelu koji osvaja i vozače i struku potvrđuje i titula Hrvatskog automobila 2026. godine. To priznanje dodatno potvrđuje kako Aygo X savršeno odgovara potrebama modernih urbanih vozača, spajajući ekonomičnost, dizajn, tehnologiju i praktičnost u jednom atraktivnom paketu.

Akcijska cijena 19.900 eura

Model AYGO X 1.5 Hybrid Electric X-PLAY dolazi s bogatom opremom koja svakodnevnu vožnju čini još ugodnijom. Paket uključuje 17-inčne čelične naplatke s poklopcima kotača, električno podesive i grijane retrovizore, automatski klima uređaj, 9-inčni multimedijski zaslon te kameru za vožnju unatrag, sve što je potrebno za bezbrižnu gradsku mobilnost.

Posebno atraktivna je i aktualna ponuda. Redovna cijena modela iznosi 20.400 €, dok akcijska cijena iznosi 19.900 €, uz mjesečnu ratu od 185 €. Odabirom Toyota financiranja ostvaruje se dodatni popust pa cijena iznosi 19.400 €, a uz zamjenu staro za novo moguće je ostvariti još dodatan popust od 500 €.

Uz Aygo X dolazi i dodatna sigurnost koju donosi Toyota Relax program, do 10 godina jamstva, do 10 godina jamstva na gume te do 10 godina pomoći na cesti.

Jer gradski automobil danas nije samo prijevozno sredstvo. On je dio svakodnevice, partner u užurbanim danima i mali saveznik koji svaki odlazak kroz grad čini jednostavnijim i zabavnijim. A upravo je takav novi Toyota Aygo X Hybrid Electric, stvoren za grad, ali i za sve velike male trenutke koji nas svakodnevno pokreću.