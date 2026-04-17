Počinje novo poglavlje SUV ikone: Potpuno novi RAV4 stigao u Hrvatsku!

U impresivnom ambijentu Muzeja grada Zagreba, Toyota je u četvrtak navečer predstavila potpuno novu, šestu generaciju modela Toyota RAV4 - vozila koje već više od tri desetljeća ne prati trendove, već ih stvara.

Večer je započela snažnom porukom: postoje modeli koji prate vrijeme i oni koji ga mijenjaju. RAV4 pripada upravo ovoj drugoj kategoriji. Od svog prvog predstavljanja 1994. godine, ovaj model postavio je temelje SUV segmenta kakav danas poznajemo, spajajući robusnost, svestranost i svakodnevnu praktičnost.

Foto: Bojan Terglav

Direktor Toyota Croatie Edin Selimović, istaknuo je značaj modela koji je do danas osvojio povjerenje više od 15 milijuna vozača diljem svijeta te više od 2,5 milijuna kupaca u Europi.

"RAV4 je mnogo više od automobila. On je simbol pouzdanosti, kvalitete i sigurnosti, ali i stalnog napretka. Svaka nova generacija donosi više - ne samo u tehnologiji, već i u osjećaju koji pruža vozaču", naglasio je Selimović.

Transformacija kao glavna tema večeri

Kako je istaknuto tijekom predstavljanja, tehnologija danas više ne prati čovjeka, već postaje njegov produžetak, a snaga se očituje u sposobnosti prilagodbe i stalnog napretka. Ključan trenutak večeri bilo je otkrivanje vozila uz poruku: „Osjetite pravu snagu. Pravu transformaciju.“

Šesta generacija modela RAV4 donosi niz ključnih unapređenja koja podižu iskustvo vožnje na novu razinu:

· nova softverska platforma Arene koja omogućuje napredno digitalno i povezano iskustvo

· najnovija generacija sigurnosnih i asistencijskih sustava Toyota T-Mate

· Potpuno novi RAV4 dostupan je kao plug-in hibrid i hibrid, u verzijama s prednjim (FWD) i pogonom na sve kotače (AWD)

· Upečatljiv novi dizajn uključuje trodimenzionalni prednji „hammerhead“ oblik, oblikovani poklopac motora i snažan stav

Foto: Bojan Terglav

· Novi RAV4 ima redizajnirani stražnji logotip, dok razine opreme uvode prvi put u Europi sjajni crni Toyota amblem

· Ažurirana paleta boja inspirirana avanturom uključuje četiri nove boje i dvobojne kombinacije

· RAV4 zadržava svoje dimenzije za praktično manevriranje i parkiranje u gradu

· Unaprijeđena električna stražnja vrata s nožnim senzorom imaju novo aktiviranje i prošireno područje detekcije za lakši utovar

· Novi intuitivni shift-by-wire sustav

· Novi upravljač s proširenim grijanjem

· Digitalno orijentirana kabina s pet USB priključaka i dva snažna bežična punjača u višim razinama opreme

· Suradnja s partnerima poput TomTom za navigaciju i Google za informacije o lokacijama

· Integracija Spotify za streaming glazbe

· Novi head-up zaslon s većom projekcijom

· Digitalni ključ koji se može dijeliti bez potrebe za otvaranjem aplikacije

· Napredne funkcije zaštite od krađe i pronalaska vozila

Foto: Bojan Terglav

· Čvršća karoserija za bolje ponašanje u zavojima zahvaljujući unaprijeđenoj TNGA-K platformi

· Novi elektronički upravljani kočioni sustav za bolju kontrolu i odziv

· Tiša i uglađenija vožnja zahvaljujući novim mjerama za smanjenje buke i vibracija

· Poboljšane terenske sposobnosti za bolje performanse na zahtjevnim podlogama

Foto: Bojan Terglav

Poseban naglasak stavljen je na elektrifikaciju - područje u kojem je RAV4 bio pionir. Novi plug-in hibridni sustav omogućuje do 137 kilometara vožnje na električni pogon (WLTP), uz značajno brže punjenje i veću ukupnu učinkovitost. Model je dostupan kao hibrid i plug-in hibrid, s prednjim ili pogonom na sve kotače.

Snaga izbora i duh avanture

Potpuno novi RAV4 razvijen je kako bi odgovorio na različite potrebe modernih vozača, od svakodnevne gradske vožnje do dužih putovanja i zahtjevnijih terena. Upravo ta svestranost, uz prepoznatljiv dizajn i naprednu tehnologiju, čini ga jednim od najvažnijih modela u Toyotinoj ponudi.

Foto: Bojan Terglav

Za one koji traže dodatnu dozu dinamike, tu je i GR SPORT izvedba, inspirirana motosportom, s naglašenijim dizajnom i više sportskim voznim karakteristikama.

Novo poglavlje legende

"Dolaskom šeste generacije, RAV4 ne samo da nastavlja svoju uspješnu priču već otvara novo, hrabro poglavlje. Poglavlje u kojem se snaga, tehnologija i održivost spajaju u jedinstveno iskustvo vožnje. Jer transformacija više nije budućnost. Transformacija je sada", navode u Toyoti.

