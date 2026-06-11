FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KLUB OBJAVIO /

Službeno je! Real Madrid ima novog trenera, vraća se poznato ime

Službeno je! Real Madrid ima novog trenera, vraća se poznato ime
×
Foto: FRANCK FIFE/AFP/Profimedia

Benfici će pripasti 15 milijuna eura odštete

11.6.2026.
20:30
Sportski.net
FRANCK FIFE/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Službeno je ono o čemu se piše već tjednima: Jose Mourinho novi je trener Real Madrid! Madridski klub službeno je objavio kako je Mourinho potpisao ugovor s Realom.

"Upravni odbor Real Madrida, na sastanku danas, u četvrtak, 11. lipnja, pod predsjedanjem Florentina Péreza, složio se imenovati Joséa Mourinha trenerom prve momčadi za sljedeće tri sezone, do 30. lipnja 2029. José Mourinho pridružit će se Real Madridu 13. srpnja, na dan početka predsezonskih priprema", stoji u priopćenju Reala.

 

 

Benfici će pripasti 15 milijuna eura odštete. Joseu Mourinhu ovo će biti drugi mandat na klupi kraljevskog kluba. Mourinho je u prvom mandatu vodio Real od 2011. do 2013. godine te je tijekom tog razdoblja osvojio po jedno španjolsko prvenstvo, jedan Kup Kralja i jedan španjolski Superkup.

Real MadridJose MourinhoLa Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike