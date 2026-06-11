Službeno je! Real Madrid ima novog trenera, vraća se poznato ime

Službeno je ono o čemu se piše već tjednima: Jose Mourinho novi je trener Real Madrid! Madridski klub službeno je objavio kako je Mourinho potpisao ugovor s Realom.

"Upravni odbor Real Madrida, na sastanku danas, u četvrtak, 11. lipnja, pod predsjedanjem Florentina Péreza, složio se imenovati Joséa Mourinha trenerom prve momčadi za sljedeće tri sezone, do 30. lipnja 2029. José Mourinho pridružit će se Real Madridu 13. srpnja, na dan početka predsezonskih priprema", stoji u priopćenju Reala.

Official Announcement: José Mourinho. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 11, 2026

Benfici će pripasti 15 milijuna eura odštete. Joseu Mourinhu ovo će biti drugi mandat na klupi kraljevskog kluba. Mourinho je u prvom mandatu vodio Real od 2011. do 2013. godine te je tijekom tog razdoblja osvojio po jedno španjolsko prvenstvo, jedan Kup Kralja i jedan španjolski Superkup.