Posebna lopta za posebni SP: Evo zašto prije svake utakmice mora na punjenje strujom

Sve utakmice Svjetskog prvenstva igrat će se s Triondom. Riječ je o lopti koja u sebi sadrži senzor koji precizno bilježi podatke o udarcima. Zašto lopta prije svake utakmice mora na punjenje strujom, danas smo isprobali s našim stručnim komentarorom - Gordonom Schildenfeldom.

Schifo tehnicira i kaže fantastična je

Ovo je Trionda. Lopta koju ćemo sljedećih mjesec dana svakodnevno gledati pred malim ekranima.

"Fantastično. Evo i u ovim godinama i nakon dosta godina bez treninga sjedne dobro tako da je odličan osjećaj, ali jako bitan čimbenik u nogometnoj utakmici."

Ono što je posebno kod ove lopte je specijalni senzor koji prikuplja podatke o kretanju lopte i udarcima igrača. On teži 14 grama, dodire bilježi čak 500 puta u sekundi, a zbog njega će Trionda prije svake utakmice morati na punjenje strujom.

"Danas je nogomet otišao u tom smjeru da se gleda svaki sprint i svaki metar sprinta. Jednostavno statistika da ti pokaže da, kada si nešto konstantno radio, s time možeš možda povezati dobar rezultat ili loš rezultat."

Ova tehnologija posebno će biti važna kod VAR provjera je će suci sada imati još preciznije podatke u spornim situacijama.

"Imali smo u prošlosti da je bio gol, a sudac jednostavno ne vidi to ili je šut bio predaleko. Gledamo to s fair play strane - ako je lopta prešla liniju gol je."

Kroz povijest Svjetskih prvenstava vidjeli smo mnoge lopte koje su ušle u legendu. Prva koja je stekla taj status je Telstar sa Svjetskih prvenstava 1970 i 1974. Zatim četiri godine kasnije iz Argentine pamtimo Tango, a iz ovog stoljeća značajniji trag su ostavile Jabulani i Brazuca.

"Mislim da ona treba bit konstantna jer, na kraju krajeva, svi moraju igrati s istom loptom da bi nogomet bio što bolji. Ako promijenimo loptu i kvalitetu lopte i tko je proizvođač lopte, to jako puno znači na temelju psihe."

No nisu baš sve bile iste. Upravo Jabulani u Južnoj Africi 2010. bila je noćna mora svih vratara. Lopta je bila iznimno nepredvidiva, a kod jakih udaraca često bi mijenjala smjer i tako pronalazila put do mreže.

"Bila je to lopta koja je izazivala traume obrambenim igračima i golmanima, a videouratke napadačima. Na tom Svjetskom prvenstvu je bilo udaraca s 30-40 metara da se nije znalo hoće li biti gol ili ne. Mi smo vježbali izbijanje lopte s pet metara i osjećaj gdje će ona pasti. Jednostavno ona padne 10 metara van onog što ti očekuješ."

No, Trionda je dizajnirana tako da ima upravo suprotan efekt. Glavni cilj je stabilnost lopte nakon udarca kako bi vratari mogli što bolje procijeniti putanju. Sad je na napadačima da se što prije zbliže s njom i shvate njezine prednosti.