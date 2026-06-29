Sjećate se ovog urnebesnog natpisa s kombija? Napokon je otkriveno tko stoji iza njega

Prije dvije godine, točnije, 2024., društvene mreže je preplavila fotografija crvenog kombija s natpisom koji je u kratkom roku postao viralan. Umjesto uobičajene reklame za obrt, na vozilu je osvanuo cijeli tekst upute za izradu natpisa.

Na kombiju je pisalo: "Natpis za kombi: neka piše 'Elektrotehnika Reškovac' i ispod toga stavi moj broj mobitela (098 951 73 13). Bijela boja, font Helvetica Neue Bold."

Vlasnik kombija i influencer Noel Reškovac, fotografiju je tada podijelio na TikToku, a objava je vrlo brzo izazvala lavinu komentara i reakcija. Mnogi su bili uvjereni da je riječ o nesporazumu te da je osoba zadužena za izradu naljepnice doslovno shvatila njegovu uputu.

Što je bilo u pitanju?

Noel je sada, gostujući u podcastu Mic Drop, konačno otkrio što se zapravo krije iza viralnog natpisa i prisjetio se trenutka koji je njegov kombi pretvorio u jedan od najprepoznatljivijih prizora s hrvatskih cesta.

"Moj tata kupio je kombi i trebali smo mu osmisliti reklamu, odnosno natpis. Meni je pala na pamet ideja da mi on pošalje poruku u kojoj će pisati ime obrta, broj mobitela i vrsta fonta. Ja sam zatim tu poruku poslao sebi na Viber s njegova mobitela i stavio je na kombi. Ljudima je to bilo vrhunski. Govorili su da je to sigurno radio neki Nepalac, da je netko pogriješio ili da je netko to radio u fušu. No zapravo je sve bilo dogovoreno", otkrio je Noel u podcastu.

Tko je Noel?

Noela ste vjerojatno već vidjeli na TikToku, gdje je nakon viralnog videa s kombijem privukao veliku pažnju javnosti i stekao brojne nove pratitelje.

Taj trenutak očito mu je otvorio vrata prema influencerskom svijetu, a on je pažnju publike odlučio iskoristiti i nastaviti graditi svoju prisutnost na društvenim mrežama.

Danas ga na TikToku prati više od 60 tisuća ljudi, a njegov se sadržaj u međuvremenu poprilično promijenio i proširio. Osim povremenih humorističnih objava, Noel najčešće dijeli sadržaj vezan uz zdrav način života, prehranu i treninge. Često objavljuje i trenutke iz privatnog života, posebno snimke s djevojkom.