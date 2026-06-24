On nikad ne zaboravlja karticu: Popuste je ugradio u kožu i svaki skener ih učitava bez greške

Po svijetu ima mnogo ljudi s zaista bizarnim tetovažama, ali Nizozemac Lévi Tang (24) doveo je ovaj trend do savršenstva. Student iz Amsterdama dao si je na ruci istetovirati karticu lokalnog supermarketa kako je ne bi zaboravio kod kuće i tako propustio popuste.

Naime, Lévijevu ruku krasi tetovaža barkoda povezanog s programom vjernosti nizozemskog lanca Albert Heijn. Kada stoji na blagajni, jednostavno prisloni ruku uz skener i sustav mu učita tjedne popuste.

"Poigravao sam se idejom o duhovitoj, praktičnoj i smislenoj tetovaži. Dok god se može skenirati, uživat ću u šokiranim i zabavljenim izrazima zaposlenika i drugih kupaca, otkrio je Tang.

Ideja tetovaže

Kod nije odabran slučajno. Temelji se na ambalaži njegovog omiljenog čokoladnog mlijeka, pa je to zapravo i svojevrsna izjava ljubavi. Tetovažu je napravio u ožujku u amsterdamskom studiju God of Ink, gdje je tijekom studija proživio važnu životnu fazu.

"Amsterdam me kao studenta jako oblikovao. Tetovaža je mali dio tog poglavlja koji sam doslovno 'skenirao' i nosim dalje", rekao je Lévi.

Ujedno ga podsjeća da se ne shvaća preozbiljno, što je prilično praktično, pogotovo kada na ruci imate nešto što može prestati raditi pri prvoj promjeni sustava.

Foto: Profimedia

Mišljenja kritičara

Video u kojem Lévi testira tetovažu izravno na blagajni već je prikupio goto četiri milijuna pregleda i više od 295 tisuća lajkova. U komentarima su reakcije bile podijeljene.

Jedni su cijelu scenu doživjeli kao duhovit i originalan potez te su se šalili na račun mogućih popusta, kartica vjernosti i raznih pogodnosti koje bi tetovaža mogla donijeti na blagajni.

Drugi su, pak, bili kritičniji i smatrali da je riječ o potezu koji nije svima zabavan niti primjeren u svakodnevnim situacijama.

"Pričekajte dok ne promijene sustav za pet godina", "Želim se našaliti, ali mislim da ne mogu...", "Je li ovo stvarno, tako je tužno", "Kasna faza kapitalizma", "To je još jedna razina odanosti", "Upravo si mi dao ideju", "Barkod na zapešću je hrabar izbor", pisali su mu.