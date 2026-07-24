Dajana Čuljak o ulozi jedne od omiljenih negativki u seriji 'Sjene prošlosti'

U hit seriji RTL-a 'Sjene prošlosti', hrvatskoj adaptaciji turske uspješnice, utjelovila je Paulu Lončar - posesivnu, manipulativnu i proračunatu ženu koja voli da je sve pod njezinom kontrolom. Iako je privatno, kako kaže, 'dobrica', Čuljak ne skriva koliko uživa u tumačenju lika koji je njezina potpuna suprotnost, otkrivajući da su je upravo složenost i mračniji kutovi Paulina karaktera privukli projektu.

Privlačnost kompleksnih likova

Za glumicu koja je publiku navikla na uloge 'dobrih duša', Paula je došla kao profesionalni izazov koji je objeručke prihvatila. Umjesto da bude žrtva oko koje se vrti radnja, sada je ona ta koja pokreće intrige. 'Uloge koje sam imala dosad su većinom bile u redu žene, ali mene jako privlači baš ovo… Problemi, kompleksi, strahovi, paranoje, puno je zanimljivije to igrati', izjavila je Čuljak. Opisuje Paulu kao nemirnu osobu čiji postupci, iako naizgled neopravdani, često proizlaze iz duboke nesigurnosti i osjećaja da je stjerana u kut. To utočište pokušava pronaći u obitelji - suprugu Tomi i sinu, no frustracije je tjeraju na spletke. Upravo ta višeslojnost lika ono je što je za glumicu najveći kreativni poticaj, dopuštajući joj da istraži tamnije strane ljudske psihe pred kamerama.

Foto: RTL

Suradnja na setu kao ključ uspjeha

U dinamičnoj priči o osveti i narušenim prijateljstvima, ključan je odnos Paule i njezina supruga Tome, kojeg glumi Matija Kačan. Njihov brak prolazi kroz ozbiljne krize, a scene su nabijene dramom i strašću. No, iza kamere vlada posve drukčija atmosfera. Čuljak i Kačan poznaju se otprije, još s filma 'ZG80', te ističu kako su se kao glumački partneri odmah skužili na prvu, bez potrebe za previše objašnjavanja. 'Krenuli smo po osjećaju i to je to', rekao je Kačan. Ta sinergija i uzajamna podrška olakšavaju im snimanje i najtežih scena. Dajana naglašava važnost partnera u glumi: 'Kada imaš prisutnog partnera i ako te netko stvarno doživljava, smijat ćeš se bez problema, plakat ćeš bez problema.' Dobra energija vlada i među ostatkom ekipe, a unatoč napornom ritmu snimanja od dvanaest sati dnevno, smijeha i zafrkancije ne nedostaje.

Foto:

Izazov koji pomiče granice

Iako se glumac ne može u potpunosti odvojiti od vlastitih iskustava, Čuljak nastoji ne zadirati previše u svoju privatnost kako se ne bi iscrpljivala. Ipak, priznaje da je ponekad neka scena podsjeti na nešto što je i sama doživjela, što joj pomaže prizvati potrebnu emociju. Voli igrati karaktere koji su različiti od nje, jer je to miče iz zone komfora i tjera na glumački rast. Proces rada na seriji, gdje se lik razvija iz dana u dan kroz stotine epizoda, uspoređuje s dugotrajnim procesom u kazalištu. Upravo taj kontinuitet omogućuje joj da se potpuno preda liku i istražuje sve njegove nijanse.

Serija 'Sjene prošlosti' donijela joj je priliku za povratak pred kamere u zahtjevnom tempu, što joj je, kako kaže, dragocjen 'trening'. A sudeći po reakcijama, publika je prepoznala trud i talent uložen u oživljavanje jedne od najzanimljivijih negativki na domaćoj televiziji. Dajanu Čuljak u 'Sjenama prošlosti' i u najnovijoj seriji Voyo original 'IQ 160' gledaj na platformi Voyo.