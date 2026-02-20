Četvrta tenisačica svijeta ispala: Finale igraju peta i deveta

U finalu WTA 1000 turnira tenisačica u Dubaiju igrat će Amerikanka Jessica Pegula i Ukrajinka Elina Svitolina.

Pegula je u prvom polufinalu svladala sunarodnjakinju Amandu Anisimovu sa 1-6, 6-4, 6-3, dok je Svitolina sa 6-4, 6-7 (13), 6-4 bila bolja od još jedne Amerikanke Coco Gauff. Svitolina je u "tie-breaku" drugog seta propustila četiri meč-lopte, ali je u trećem ipak imala koncentracije za pobjedu realiziravši ukupno šestu meč-loptu.

Obje tenisačice u subotnjem će finalu tražiti svoj "okrugli" naslov na WTA Touru, Pegula 10., a Svitolina 20.

Svitolina je dosada osvojila 19 WTA naslova u karijeri, a dva od tih 19 upravo u Dubaiju, ali još 2017. i 2018., dok je Pegula tri od svojih debet naslova osvojila prošle godine koja joj je bila najbolja u karijeri.

