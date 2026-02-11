Zvijezda Barcelone progovorila o životnoj borbi: 'Nešto nije u redu, dotaknuo sam dno'

Branič Barcelone Ronald Araujo prvi put je progovorio o svojoj borbi s anksioznosti i depresijom, takozvanim "bolestima modernog doba".

Araujo, reprezentativac Urugvaja, borbu s mentalnim zdravljem vodio je više od godinu dana, a bolest je kulminirala 25. studenog prošle godine kada je isključen u utakmici protiv Chelseaja u Ligi prvaka. Nakon toga mu je Barcelona dozvolila odmor, vrijeme odsustva od klupskih obaveza, da se može posvetiti sebi i svom mentalnom zdravlju.

"Nije to bilo samo zbog crvenog kartona, već nakupljanje svega. Dugo se nisam osjećao dobro, možda i više od godinu i pol dana. Pokušavaš biti jak, možda zbog svojih korijena, odakle dolaziš, guraš naprijed, ali osjećao sam da nisam dobro. Ne samo u sportu, nego i u obitelji i osobnom životu. Nisam se osjećao kao ja i tada se dogodio onaj 'klik' i rekao sam: nešto nije u redu, moram progovoriti i tražiti pomoć", otkrio je za Mundo Deportivo.

Foto: Diebilderwelt/alamy/profimedia

Otkrio je Araujo i da je duo skrivao svoje stanje:

"Godinu i pol dana patio sam od anksioznosti koja se pretvorila u depresiju, i tako sam igrao. To ne pomaže, jer se na terenu zapravo ne osjećaš kao ti. a sam tip osobe koji sve drži u sebi, ali moraš razumjeti da postoje profesionalci koji ti mogu pomoći... Morao sam progovoriti i reći da nešto nije u redu sa mnom kako bih se mogao oporaviti."

"Na kraju krajeva, mi smo ljudi izvan toga što smo nogometaši. Nije sve u novcu, nije sve u slavi. I mi patimo zbog stvari koje se događaju na terenu", rekao je pa zaključio:

"Mislim da je najgore prošlo. Dotaknuo sam dno. Dobro sam pripremljen i radim sa sjajnim profesionalcima. Barcelona je moj dom i veselim se pokazati što mogu."

