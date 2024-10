Baka (94) izašla na spoj pa požalila: 'Eto što je htio od mene, nije mi se svidjelo'

Baku Lillian Droniak (94) iz Connecticuta u SAD-u, poznatu i kao Grandma Droniak, na Instagramu prati više od tri milijuna pratitelja s kojima dijeli svoja iskustva o ljubavnim vezama.

U jednom od svojih videa na TikToku pričala je o posljednjem spoju dok se pripremala.

Baka otišla na spoj mjesec dana nakon prekida

"Ovo je prvi put da idem na spoj otkad sam prekinula s dečkom. Prošlo je mjesec dana, tako da je vrijeme", započela je video.

Lillian je zatim otkrila o kakvom muškarcu se radi: "Osjećam se koketno, a kako i ne bih kad sam slobodna i on ima sve svoje zube pa nisam mogla odbiti. Ako uspije veza, on je samo par soba na katu ispod udaljen od mene. Svaki put kad ga vidim, jede banane pa sam si kupila naušnice na banane."

"Nikad se ne ljubim na prvom spoju, ali ovo je za mene", rekla je baka i stavila ruž na usne. "Osjećam se lijepo. Pokazat ću vam svoju odjevnu kombinaciju. Ako mu se ne sviđa, zaboravit ću ga. Idemo na večeru u staračkom domu, kako originalno. Doći će za koju minutu", dodala je baka Droniak te je zatim otišla na spoj.

Kasnije je snimila pratiteljima svoje iskustvo: "Vratila sam se s večere i nije dobro prošlo. Htio me poljubiti, ali nije mi se svidjelo. Htjela sam baciti bananu na njega, ali nisam se usudila, to nije damski. Kako god! Do sljedećeg."

Mlađe pratiteljice nemaju tako živahan život

Nakon što je vidjela video, jedna pratiteljica ju je pitala: "Bako, gdje upoznaješ te muškarce? Imam 32 godine i više vodim umirovljenički život od cijelog doma umirovljenika u kojem se nalazite."

"Prošlo je mjesec dana pa je vrijeme - u međuvremenu, ja još uvijek patim za tipom koji je bio dobar prema meni prije pet godina", dodala je druga žena.

Još jedna osoba je komentirala kako ju je oduševila: "Naša najdraža baka uvijek ide na uzbudljive spojeve. Lijepo mi je vidjeti kako gleda na život i uživa u avanturama."

"Naušnice od banane su pravi potez! Imajte to na umu, dame", "Ova baka ide na spojeve više nego ja", "Bako, nemoj dopustiti da te itko sputava. Dame, učite od nje", "Sviđa mi se tvoj stav bako! Ovi muškarci te trebaju poštivati", glasili su ostali komentari.

