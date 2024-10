Baka (94) navela osam razloga zašto je nogirala dečka: 'Nitko mi ovo ne govori'

Baka Lillian Droniak (94) iz Connecticuta u SAD-u, koja je poznata i kao Grandma D, otkrila je razloge zašto je nogirala svog dečka te je poručila "recite svojim djedovima da sam opet 'na tržištu'", piše Daily Star.

Ona je bez dlake na jeziku nabrojala osam crvenih zastavica zbog kojih je ostavila dečka. Kap koja joj je prelila čašu bila je kada joj je rekao da "šuti".

"Nitko mi ne govori da šutim! Nemoj dopustiti da ti muškarac ikada kaže da šutiš jer to nije lijepo. On je po horoskopu Lav, trebala sam znati. On je, također, loš vozač i skoro sam poginula, pa neću sjesti u auto s njim više.", objasnila je.

Lillian je dodala da je njen bivši dečko imao i loš ukus u glazbi. "On nije ni znao za Taylor Swift". Njoj se nije sviđalo ni to što je bio izbirljiv u jelu. "Nisam ga mogla nigdje povesti", rekla je.

Također je rekla da je njen bivši bio "previše blizak" sa svojom bivšom partnericom te da joj "nikad" nije rekao da izgleda dobro. "Uvijek izgledam dobro", rekla je samouvjereno.

"Njegov krevet nije imao uzglavlje. Možete li to vjerovati? Odrastao čovjek", istaknula je bakica.

"Bila sam bolja od njega i tu se ništa ne može", otkrila je.

Lillian se pratiteljima na Instagramu javila nekoliko tjedana nakon prekida te je otkrila da "živi boljim životom sada kada je sama".

"Ovo je moja odjeća nakon što sam ostavila dečka. Sezona je nogiranja! Bolje je biti sam. Nikada nisam izgledala ljepše", rekla je.

